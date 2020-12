Cómo está la enfermera en Tennessee que se desmayó al recibir la vacuna contra el COVID-19?

Tiffany Dover es una enfermera registrada en CHI Memorial Foundation en Chattanooga, Tennessee, que se desmayó mientras hablaba con los reporteros después de recibir la vacuna COVID-19.

Ahora la gente está inundando su página de Facebook con comentarios e inquietudes, preguntándole si está viva o muerta. Puedes ver el video del momento en que Dover se desmayó más adelante en este artículo.

CHI Memorial Hospital confirmó en un comunicado en Twitter que Dover estaba bien y todavía estaba viva. “ACTUALIZACIÓN: La enfermera Tiffany Dover aprecia la preocupación que se ha mostrado por ella. Ella está en casa y está bien. Ella pide privacidad para ella y su familia”, escribió el hospital. El hospital aclaró que tiene una condición médica que le provocó el desmayo.

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020

Esto es lo que necesitas saber:

El hospital explicó que Dover se mareó y fue ayudada a bajar de la plataforma después de recibir la vacuna COVID-19, pero que los desmayos pueden ocurrir “después de muchos tipos de vacunas”

En una declaración anterior, el hospital escribió que, el jueves 17 de diciembre de 2020, CHI Memorial “administró sus primeras dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 a seis personas: tres médicos y tres enfermeras. Poco después y mientras realizaba una entrevista con los medios, una de las enfermeras se mareó y necesito ayuda para retirarse. Nunca perdió el conocimiento y se recuperó rápidamente”.

En una entrevista con los medios de comunicación con las estaciones de televisión de Chattanooga que realizó a los pocos minutos de recuperarse, la enfermera dijo: “Tengo un historial de tener una respuesta vagal hiperactiva, por lo que si tengo dolor de algo, un padrastro o si me mi lastimo el dedo del pie, simplemente me desmayo”, señaló el hospital.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, escribió el hospital, los desmayos pueden ocurrir después de muchos tipos de vacunas.

El hospital citó el sitio web de los CDC diciendo que “Los desmayos pueden ocurrir después de muchos tipos de vacunas. Los desmayos pueden ser provocados por muchos tipos de procedimientos médicos. De hecho, los CDC han recibido informes de personas que se desmayan después de casi todas las vacunas. El desmayo después de recibir una vacuna es más común; y se reportan regularmente después de tres vacunas administradas a adolescentes: VPH, MCV4 y Tdap”.

La declaración del hospital dice: “Debido a que los ingredientes de estas tres vacunas son diferentes, aunque se ven desmayos en todas ellas, los científicos piensan que los desmayos se deben al proceso de vacunación y no a las vacunas en sí. Sin embargo, todavía no hay una respuesta definitiva sobre si un ingrediente de las vacunas es responsable de los desmayos o si los adolescentes son simplemente más propensos que los niños o los adultos a experimentar desmayos”.

El hospital continuó: “Aproximadamente el 3% de los hombres y el 3.5% de las mujeres informan desmayarse al menos una vez durante su vida, pero no se sabe con qué frecuencia se desmayan después de la vacunación. Debido a que los desmayos generalmente no tienen efectos duraderos, es difícil de estudiar utilizando sistemas basados en registros médicos. Sin embargo, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS) recibe muchos informes de síncope cada año y es probable que muchos más no se informen”.

Dover se desmayó frente a las cámaras en vivo

Según KHOU-TV, Tiffany Dover “se desmayó minutos después de recibir la vacuna el jueves. Dover dijo que tiene una afección médica que a veces puede hacer que se desmaye”.

Se desmayó en televisión en vivo. “Lo siento, me siento realmente mareada”, dijo.

“Este episodio de desmayo no es una reacción adversa a la vacuna”, dijo Jesse L. Tucker, MD, médico de cuidados intensivos de CHI Memorial, en una entrevista con los medios citada por el hospital en su declaración, “sino relacionada con su condición médica”.

Dover también dijo a los medios: “Todo mi personal, saben, estamos emocionados de recibir la vacuna. Estamos en la unidad de COVID, por lo tanto, ya sabes, mi equipo tendrá las primeras oportunidades de recibir la vacuna”.

The Associated Press informó que Dover “volvió a ponerse de pie poco después de desmayarse” y dijo a los periodistas: “Es algo común para mí. Me siento bien ahora”.

