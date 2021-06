El comentario de Damian Lillard sobre los Lakers vuelve a resurgir: ¿Jugará con LeBron?

Los comentarios de Damian Lillard sobre el equipo de Los Angeles Lakers en el 2017 han tomado un nuevo significado dando la inconformidad que tiene el jugador con los Portland Trail Blazers. En ese momento, un fanático le preguntó a Lillard dónde jugaría si los Blazers ya no eran una opción.

“Si lo Blazers dicen que no me quieren más… Utah Jazz o los Lakers,” tuiteó Lillard el 14 de junio del 2017.

El antiguo tuit se ha convertido viral una vez más con los ojos puestos en el futuro de Lillard durante esta temporada libre. para más contexto, el tuit surgió un año antes del retiro de Kobe Bryant y antes de que LeBron James o Anthony Davis se fueran para el oeste.

Sabemos que Lillard mantiene una muy buena amistad con James, Pero será un retor para los Lakers poder crear una propuesta que sea del gusto de los Blazers. Los Lakers apenas pueden ofrecer una actual selección o comenzando en el 2027 como resultado de los quue fue el cambio por Davis de los Pelicans. Con poco capital que tienen en el draft y pocas opciones de cambio, la única opción realista para que los Lakers puedan conseguir a Lillard sería un cmegacanje que involucre a Davis.

La reacción por la búsqueda de entrenador de Portland puede forzar salida de Lillard

Los rumores involucrando a Lillard se han incrementado desde que los Blazers fueran eliminados una vez más en la primera ronda de los playoff. Chris Haynes de Yahoo Sports recientemente le lanzó gasolina a esa especulación. Haynes reportó que la reacción contra Lillard después de que el equipo contratara a Chauncey Billups como nuevo entrenador, puede sacar forzar la salida del All-Star.

“La tremenda reacción sobre el proceso de selección de entrenador de los Portland Trail Blazers y sus preocupaciones sobre si un equipo candidato al título se han convertido en factores que pueden alejar al jugador franquicia – Damian Lillard. Esto de acuerdo a una fuente dentro de la liga que habló con Yahoo Sports,” notó Haynes. “Lillard sido fiel a Portland en gran parte por su increíble fanaticada. Pero en los últimos días esos mismos fanáticos han atacado al jugador en redes sociales por una contratación de entrenador en la que él no tuvo nada que ver, dijeron las fuentes.”

La oportunidad de los Lakers para conseguir a Lillard dependen en un negocio que incluya a A.D.

Brian Windhorst de ESPN explicó en The Hoop Collective podcast que no cree que Lillard ha llegado al punto de pedir un cambio. Será una situación que los Lakers y otros equipos seguirán monitoreando. Si los Blazers van a escuchar ofertas, Stephen A. Smith de ESPN cree que LeBron James se involucrará en traer a Lillard a Los Ángeles.

“Bueno, ellos [los Blazers] mejor que manejen su situación bien, porque ya les puedo decir que LeBron está haciendo lo suyo,” dijo Smith el 5 de junio en el programa First Take. “Va buscar reclutar. Sabemos que van a conseguir a alguien que llegue a Los Ángeles, no hay duda. Hemos estado hablando mucho de Damian Lillard. ¿Qué pasa si Damian Lillard cambia de parecer? Me ha dicho durante años que no está interesado. ¿Qué pasa si cambia de parecer y quiere ir a los Lakers? ¿Qué pasa si cambia de parecer? Eso cambiaría todo.”

Más allá del interés de James, los Lakers no pueden crear jugadores apelables a su actual plantel. Una oferta en la cual se encuentre Kyle Kuzma y otros jugadores secundarios de los Lakers no va a ser suficiente para que le guste a los Blazers para que les de a cambio a su jugador franquicia. Los Lakers tendrían que ofrecer al compañero de James que también es representado por Klutch Sports en Davis, quien terminaría la especulación de Lillard a Los Ángeles.

