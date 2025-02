Colombianos colados en la final Copa América serán deportados

La bochornosa situación que protagonizaron en la final de la Copa América 2024 algunos aficionados colombianos al colarse y causar destrozos en el estadio Hard Rock Stadium de Miami el día 14 de julio cuando la selección Colombia se enfrentaba en la final contra Argentina, ahora les esta pasando cuenta de cobro con las medidas migratorias que ha adoptado el gobierno del presidente Donald Trump.

2.000 hinchas serán sacados de los Estados Unidos

De acuerdo con el portal Noticias Caracol, el pasado 31 de enero, en exclusiva el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet del programa de Blu radio, ‘Blog deportivo’, dio a conocer que de las 27 mil ordenes de deportación a colombianos, 2,000 mil eran aficionados que “se portaron mal” el día que Colombia jugo con Argentina, y que gracias a cámaras de seguridad lograron ser identificados y dar con su localización.

“Cuando veo el reporte de los 27.000 colombianos que tenían orden de deportación, volví a llamar a la fuente que en aquella época nos había dicho que tenían paciencia y que, tarde o temprano, los que la hicieron van a tener que pagarla. Los gringos, si algo tienen, es paciencia y todo lo hacen sin afanes, pero cuando lo hacen, es con contundencia… La fuente me dijo que de las 27.000 deportaciones, calculan, que son 2.000 de las personas que se comportaron mal en la final de la Copa América”, expresó el periodista Bonnet, agregando que la fuente desde el gigante del norte de América le indicó: “Cometieron el delito de entrar a un escenario público, con administración de privados, sin pagar la boleta. Es un delito y ese delito da para la deportación. Entonces, 2.000 personas están incluidas en ese paquete de 27.000 colombianos que tienen orden de deportación… Nos dice la fuente que hay algunos que alcanzaron a salir de Estados Unidos, especialmente, hacia Canadá. Otros que se han sabido camuflar, pero han llegado los detectives, investigadores, a lugares remotos para poder sorprender a estas personas”.

Sin embargo el periodista aclaró que el informante le dijo que no todos los detectados e identificados serian deportados porque habían pagado millonarias multas y además por tener una situación regular en el país. “Me agregan algo interesante: son los que van a estar deportados, por lo menos son 2.000, y hay otro gran número de residentes colombianos que no alcanzan a ser deportados porque los méritos para sacarlos del país, no se han consolidado, pero han tenido que pagar multas hasta de 20.000 dólares”.

“Hay gente que estaba con oportunidad de trabajo, con todos los papeles, y se tiraron su vida y su sueño por haber hecho lo que hicieron en la final de la Copa América. Entonces, de los 27.000 que anunciaron, cerca de 2.000 o más, son personas que, dentro de su expediente de deportación, tienen el haber participado en ese escandaloso suceso de la final de la Copa América”.

De acuerdo con MARCA, y citando palabras de la misma fuente, que le empezó a dar datos al comunicador colombiano desde mitad del año 2024, la idea es “limpiar” el entorno de cara a los eventos de la FIFA a realizarse en el futuro en suelo estadounidense.

“El objetivo es limpiar, absolutamente, para el próximo Campeonato Mundial que se ha de realizar en Estados Unidos… Así como hay colombianos, hay de otras nacionalidades; salvadoreños, hondureños, centroamericanos en general, mexicanos… Me dijeron, textualmente, que ‘quieren limpiar la plaga’ de aquellos que creen que pueden hacer y deshacer en un evento como ese y el Mundial va a ser un espectáculo en el que la gente va a tener todas las garantías para poder asistir”, finalizó.

