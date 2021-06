Colombiano en EE.UU. agredido violentamente por ser homosexual: Camilo Gutiérrez.

El pasado viernes, un joven colombiano identificado como Camilo Gutiérrez, de 23 años de edad y quien es residente en la ciudad de Miami, Florida, se encontraba en su complejo de apartamentos de la calle 2 y la avenida 9 paseando a su perro, cuando fue atacado por uno de sus vecinos en lo que aparenta ser un crimen de odio.

Según el parte de un vocero de la Policía de Miami, Michael Góngora, el agresor, fue identificado como Jonathan Watts, quien fue arrestado cuando los policías constataron que la agresión física cometida en contra del joven colombiano, quien resultó con lesiones en la zona de su cuello.

De acuerdo al sitio web Florida Resident , Jonathan Richard Watts de 40 años, figura actualmente en la dirección 8881 Fontainebleau Blvd, Miami, 33172 Florida y está afiliado al Partido Demócrata de Florida. Es un hombre negro, no hispano, registrado para votar en el condado de Miami-Dade.

Los hechos se suscitaron, cuando Camilo se dirigía a su auto en compañía de su mascota, y de la nada sin razón alguna su vecino se le acercó e intentó estrangularlo.

“En el primer incidente, él me empuja y nos empieza a agredir. Se nos acerca, alza el brazo como si nos va a dar un puño y dice que a él le gusta pegarle a la gente gay”, aseguró Camilo. “Estoy caminando hacia mi carro y, de la nada, me estrangula, no lo había visto. Me levanta del piso, me empieza a decir palabras homofóbicas y repite: no me gusta la gente gay”, me dejó cortadas en el cuello”, expresó, de acuerdo a declaraciones por Caracol TV.

Según un informe de Univisión, investigadores señalan que Jonathan Watts, un afro estadounidense de 40 años de edad, no es la primera vez que es acusado por agresión. Anteriormente lo había hecho de forma verbal, pero esta vez escaló a una agresión física.





“Lo hizo después de haberle dicho varias cosas sobre el ser gay. Él fue arrestado ese mismo día cuando nosotros recibimos la llamada”, dijo el oficial Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

Es de indicar que, tras pagar una fianza, el sujeto fue dejado en libertad, y el crimen no fue calificado como un crimen de odio por lo que la víctima, Camilo Gutierrez, se siente inconforme y temeroso de un nuevo ataque por parte del sujeto, que en ocasiones atrás ya lo había increpado por su condición.

El registro de la agresión quedo en un video que amigos de camilo hicieron en el momento de la agresión. “Lo tengo todo en video. Tengo la evidencia donde él dice que le gusta pegarle a la gente gay”, dice Gutiérrez.

Pero el oficial Vega señala que no le han puesto el cargo de crimen de odio a Watts, porque la policía necesita la ayuda de la fiscalía estatal en determinar los antecedentes del individuo.

La victima lo único que logró obtener en su demanda fue una orden de alejamiento por parte de su vecino, mientras se profundiza en el caso y se califica esta agresión como un crimen de odio, cargos que si llevarían al agresor a prisión.

Entre tanto el joven Camilo ha decidido no seguir habitando en este conjunto residencial hasta que Watts cumpla con una orden emitida por la asociación del conjunto residencial donde viven, la cual le indicó que personas con antecedentes penales no pueden habitar la residencia, por lo que debe desalojar la vivienda en un plazo de una semana. Igualmente, le hicieron la salvedad a Gutiérrez de que este proceso podría llevarse un tiempo.

