Cohete chino fuera de control se aproxima a la Tierra: ¿Cuándo impactaría?

El cohete chino Long March-5B Y2 está fuera de control y se aproxima a la tierra y su lugar de impacto aún no está precisado por los expertos espaciales. Desde el Pentágono siguen de cerca la trayectoria del cohete al igual que las autoridades espaciales europeas que monitorean el posible curso del artefacto diseñado por el gobierno chino que aseguran “está fuera de control”.

Según indicó la CNN, los expertos militares de los Estados Unidos aseguran que el cohete podría impactar en la tierra en algún momento del sábado o el domingo.

The Pentagon has said it is tracking a large Chinese rocket that is out of control and set to reenter Earth's atmosphere this weekend, raising concerns about where its debris may make impact https://t.co/ePMT0ULPMd

— CNN (@CNN) May 5, 2021