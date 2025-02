¿Cuáles son las ciudades donde ICE está realizando redadas?

La Administración Trump ha intensificado las medidas de control de la inmigración en todo Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han desplegado en diferentes ciudades importantes para detener a miles de indocumentados. En las redadas agentes buscan arrestar a indocumentados criminales. Pero en las redadas también atrapan a inmigrantes indocumentados sin antecedentes de violencia.

Abajo tenemos la lista de las grandes ciudades donde se están realizando redadas. Se espera que ICE realice redadas en todo el país, pero aquí tenemos las ciudades donde se han realizado grandes operativos.

Los Ángeles

Los Ángeles, Phoenix, Denver, Atlanta y varias ciudades de Texas también reportaron redadas a gran escala, y funcionarios de ICE afirmaron que se estaban enfocando en personas con antecedentes penales.

ICYMI LA residents now safe from suspected killer! Mexican fugitive wanted for femicide in home country arrested by ICE Los Angeles and returned to Mexican authorities to face justice. https://t.co/6ABFduCWNb — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2025

Filadelfia

En Filadelfia varias personas fueron detenidas cerca de un negocio en enero. El grupo de derechos de los inmigrantes Juntos dijo que se trataba de una redada de ICE y que siete personas fueron detenidas.

La redada ocurrió en establecimiento donde lavan autos en el vecindario de Juniata Park.

Puerto Rico

El alcalde de Puerto Rico, Miguel Romero, confirmó que, aunque autoridades federales actuaban en la capital de la isla, territorio estadounidense, entidades municipales no apoyaban sus esfuerzos.

ICE Seattle arrests aliens who pose significant public threats in Washington: https://t.co/HtmhfOjISb pic.twitter.com/OGKARrXVZW — ICE Seattle (@EROSeattle) February 14, 2025

Nueva York

Ciudad de Nueva York: Agentes de ICE, junto con la DEA y otras agencias federales, llevaron a cabo redadas que incluyeron el arresto de un presunto miembro de la pandilla MS-13, un ciudadano jamaicano con una condena previa por explotación sexual de un menor y un ciudadano hondureño con una condena por DUI. El alcalde Eric Adams reiteró que la ciudad no cooperaría con amplias medidas federales de control de inmigración, pero sí cooperaría en el procesamiento de criminales violentos.

Miami

La oficina de ICE en Miami confirmó que entre los arrestados se encontraba un ciudadano nicaragüense que estaba detenido en la cárcel del condado de Broward con cargos pendientes de asalto agravado con un arma mortal, porte ilegal de un arma oculta, disparar un arma de fuego en público y conducir con una licencia suspendida.

Un ciudadano jamaiquino también fue arrestado bajo cargos de posesión de oxicodona, exhibir un arma de fuego durante un delito grave y operar un vehículo sin una licencia válida.

Excellent collaboration today by @HSI_Miami @EROMiami , @TheJusticeDept, and our other law enforcement partners enforcing U.S. #immigration laws and ensuring the safety of our communities. pic.twitter.com/LRWSAEqizS — HSI Miami (@HSI_Miami) January 26, 2025

Chicago

Chicago es una ciudad santuario que protege a los inmigrantes que buscan la ciudadanía. En enero se realizó una actividad agresiva de ICE, y los funcionarios confirmaron arrestos de personas con antecedentes penales, incluidos cargos de asesinato y agresión sexual agravada. El alcalde Brandon Johnson dijo en un comunicado en X que la policía de Chicago no estuvo involucrada en la actividad de ICE.

Donde ICE realiza redadas

Se espera que la Administración Trump continúe y amplíe estas redadas por todo el país. ICE tiene instrucciones de arrestar entre 1.200 o 1.500 diario.

Si bien el gobierno insiste en que las operaciones están dirigidas a delincuentes, pero también están deteniendo a inmigrantes indocumentados sin antecedentes de violencia, por lo que las redadas sigue aumentando la ansiedad.

Los grupos de derechos de los inmigrantes instan a las comunidades a buscar información verificada, conocer sus derechos legales y estar preparadas para posibles encuentros con ICE.