¿Quién fue Cirsten W y cuál fue la causa de su muerte?

Cirsten Weldon es una autora, ex modelo y “promotora del movimiento QAnon” con sede en Florida que falleció, reveló un amigo en las redes sociales.

The Daily Beast informó que Weldon era una “promotora de QAnon que instó tanto a sus seguidores como a los extraños con los que se cruzó en la calle a no tomar la vacuna COVID” y dio su causa de muerte como COVID-19.

Un amigo, Ricky Rebel, que grababa programas en línea con Weldon, confirmó en Facebook que Weldon, conocida como Cirsten W o CirstenW en las redes sociales, había muerto. “Cirsten W está muerta”, escribió Ricky Rebel en una publicación de Facebook, con video. Su muerte ha generado más teorías de conspiración. En la publicación, afirmó, entre lágrimas: “Mi amiga se ha ido. No puedo creer que se haya ido… es tan triste. no sé por qué creo que murió de COVID o tal vez de neumonía… esto es lo que dicen en Telegram… Realmente la amaba… Esto es lo que creo que pasó. Creo que se ha ido. Aparentemente estaba en un hospital, y no sabía en cuál cuando me habló por teléfono…”

Ricky Rebel pensó que se estaba “curando, y luego recibo… todos estos mensajes en este momento diciendo que está muerta… Es tan misterioso para mí… La mataron… Sé que lo hicieron”. No especificó a quién se refería y no ofreció ninguna prueba. “Algo es sospechoso… Simplemente se estaba acercando demasiado”.

Heavy se comunicó con la oficina del médico forense del condado de Ventura para confirmar la muerte de Weldon y obtener la causa de la muerte y cualquier informe. Daily Beast informó que murió en California, aunque dijo que era de Florida en las redes sociales.

Según Daily Beast, conocida como “Cirsten W” en las redes sociales, grabó videos con Roseanne Barr y desarrolló seguidores entre los teóricos de la “conspiración pro-Trump QAnon”.

Esto es lo que necesita saber:

Weldon publicó recientemente que “casi muere” en un hospital de California por “neumonía bacteriana”

Puede encontrar la página de Instagram de Weldon aquí. Una semana antes de su muerte, en enero de 2022, publicó una foto que la se mostraba conectada a oxígeno en una cama de hospital y escribió: “Casi muere en el hospital de California por neumonía bacteriana”.

Puedes ver algunos de sus videos en Bitchute.

En uno de sus videos más recientes, tosió en el video y declaró: “Todavía estoy agotada”.

“La vida sigue”, dijo.

Parte del video trata sobre el Dr. Anthony Fauci. “¿Quién diablos es el Dr. Fauci?”, dijo en el video.

“Él realmente lo está presionando mucho, está bien…a nadie le gusta”.

Dijo que estaba muy débil y que no había “comido en días”. También dijo de los demócratas: “Así de locos se han vuelto”.

Inició sus videos diciendo “buenos días patriotas”. En un segundo video, también declaró que estaba exhausta y débil, diciendo que “no tenía fuerzas”.

Según Daily Beast, una vez dijo que Fauci “necesita ser colgado de una cuerda” y afirmó que la vacuna mató a personas, grabándose “a sí misma gritando a las personas que hacían fila para recibir las vacunas”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informan: “Las vacunas contra el COVID-19 se desarrollaron utilizando ciencia que ha existido durante décadas. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, mucho más seguras que contraer el COVID-19. Las vacunas COVID-19 son efectivas para prevenir enfermedades graves por COVID-19 y limitar la propagación del virus que lo causa”.

Los CDC concluyen: “Millones de personas en los Estados Unidos han recibido vacunas contra el COVID-19 bajo el control de seguridad más intenso en la historia de los Estados Unidos. Los CDC recomiendan que se vacune contra el COVID-19 lo antes posible”.

Weldon escribió en LinkedIn que su libro fue destruido por Amazon y expuesto a CNN, Newsweek y la CIA

En su página de LinkedIn, Weldon se describe a sí misma como “autora del libro más vendido de #IntelDrops, #INFLUENCER. El libro más vendido de Amazon #IntelDrops”.

Ella escribió que era de Sarasota, Florida. Su sección “acerca de” dice: “Espacios comerciales residenciales de Nueva Zelanda, Nueva York, Hawái, California, Singapur, Georgia, Tennessee y ahora Florida”.

Debajo del autor, escribió: “Amazon decidió después de 3 semanas y 32K en ventas destruir mi libro #IntelDrops que expone #Newsweek, #CNN y #CIA y ahora #CIA #Amazon”.

Su muerte no ha detenido las teorías de la conspiración. “RIP Cirsten Weldon ‘CirstenW’: una verdadera guerrera patriota”, escribió una mujer en Facebook. “Ella murió hoy en un hospital de California de neumonía bacteriana. Deliberadamente no se le permitieron los tipos de medicamentos que la ayudarían a sanar. ¡¡HAZ TODO LO QUE PUEDES PARA NO IR A UN HOSPITAL AHORA!!”

Un hombre llamado Chris Thomas escribió en Facebook: “R.I.P. Cirsten Weldon, también conocida como CirstenW -6 de enero 😢 Cirsten W era una conocida activista y recolectora/periodista de Intel. Conocido principalmente por encontrar información creíble que expone a pedófilos y funcionarios gubernamentales de alto rango como Clinton, Jeffrey Epstein, Biden, la lista continúa. Puede agregar su muerte a las 50 muertes misteriosas vinculadas a personas que expusieron a los Clinton. Sabía en el fondo que eventualmente vendrían por ella… ella sabía demasiado. Y ella tenía fuentes creíbles… te extrañaremos, RIP Cirsten, me alegro de que conocieras a Jesús”.

Sin embargo, un hombre llamado Roger Carrier escribió en Facebook: “Sin simpatía. Los Qtubers son una amenaza para Estados Unidos. Sufren de una peligrosa enfermedad mental”.

Weldon trabajó como diseñadora de interiores y modelo

Durante 19 años, fue una “diseñadora de interiores famosa” con Eurasian Designs, dice la página de LinkedIn. Durante tres años hasta 2013, trabajó para una línea de alfombras personalizadas en Honolulu, Hawái.

También fue directora ejecutiva de “Cirsten Weldon Centerfold Wine Line” y directora asiática de ventas y portavoz de Arasys Perfector Ion Magnum Inc.

Escribió que también era portavoz y modelo de un infomérico de un producto que promueve la salud y la longevidad.

Weldon también trabajó como diseñadora de interiores para “Before an Afternoon Movie” para USA TV Network, como directora de spa y como presentadora en Singapur del “Stunning Spaces TV Show”, según su página de LinkedIn.

Además, escribió que era una actriz “conocida por The Doors (1991) y Hard to Die (1990) y afirmó que era una “actriz modelo” para Playboy Enterprises Inc. en Hong Kong en 1992-1993.

Weldon tenía una licenciatura en Diseño de la Universidad de Loma Linda y asistió a la Universidad de la Unión del Sureste de Asia.

