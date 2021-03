Christopher Lawrence Cox: hombre de Florida dispara a dos adolescentes

Christopher Lawrence Cox es un hombre de Florida acusado de disparar contra dos adolescentes de 14 años en Panama City Beach, matando a uno de ellos. Los adolescentes, que según la policía eran hermanastros de Louisville, Kentucky, estaban de vacaciones con su familia.

2 Louisville boys shot, 1 fatally, while on vacation with family in Florida https://t.co/X0b7n5Baoc — WLKY (@WLKY) March 23, 2021

La policía dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:30 AM del 23 de marzo. Los adolescentes se encontraron con Cox en la playa detrás de un centro turístico llamado Shores of Panama. Según la declaración jurada de arresto que Heavy obtuvo del secretario del tribunal del condado de Bay, Cox confesó que les había disparado.

Esto es lo que necesita saber:

1. Cox pidió a los adolescentes un cigarrillo antes de amenazar con dispararles, dice la madre del niño sobreviviente

Según la Policía de Panama City Beach, los dos adolescentes estaban en la playa alrededor de la 1:30 AM cuando se encontraron con Cox. La madre del niño sobreviviente, que no estaba en el viaje y cuyo nombre no fue publicado, le dijo a WHAS-TV que su hijo y su hermanastro habían estado sentados en la playa escuchando música en YouTube.

Ella dijo que los niños fueron abordados por un extraño, ahora identificado como Cox, quien les pidió un cigarrillo. “Por supuesto que son niños, así que dijeron que no”, dijo al medio. “No estoy muy seguro de qué hizo que el hombre se enojara, pero les pidió que se levantaran y caminaran hacia el agua y que les dispararía”.

La madre explicó a WHAS-TV que su hijo estaba vivo debido a las acciones heroicas del otro adolescente. “Saltó frente a su hermano e hizo todo lo que pudo para protegerlo y le salvó la vida”, dijo a WHAS-TV. Dijo que los chicos eran mejores amigos. “Ni siquiera puedo imaginar el amor que se tenían el uno al otro. Solo quiero que eso se sepa más que nada”.

La policía dijo que uno de los adolescentes recibió varios disparos en la parte superior del cuerpo y fue declarado muerto en el lugar. El niño sobreviviente recibió un disparo en el pie y el brazo, según la declaración jurada. Fue tratado en Ascension Sacred Heart Bay en la ciudad de Panamá y fue dado de alta.

2. Cox afirmó que los niños habían intentado robarle su bolsa y que él abrió fuego para evitar perder su arma de fuego

Cox intentó escapar después del tiroteo, pero los agentes de Panama City Beach lo detuvieron rápidamente. Según la declaración jurada disponible en el sitio web del Secretario del Tribunal del Condado de Bay, Cox confesó haber disparado a los adolescentes.

Cox, de 37 años, afirmó que los adolescentes habían intentado robar su mochila. Dijo a los agentes que “le quitó la bolsa a la víctima” y metió la mano en el interior de la pistola, que dijo que guardaba envuelta en una camisa negra. Cox le dijo a la policía que no tenía un permiso de armas ocultas.

Según la declaración jurada, un oficial le preguntó a Cox qué habría pasado si los adolescentes le hubieran robado su mochila. Cox respondió que habría perdido su arma y no estaba dispuesto a arriesgarse a eso. También los describió como “retrasados” y “con problemas de desarrollo”, según la declaración jurada.

La policía dijo que “todavía están investigando los hechos de lo que ocurrió entre los tres antes del tiroteo”.

3. Cox se mudó de Louisville a Panama City Beach en 2020

Como los adolescentes, Cox también era originario del área de Louisville, Kentucky. WAVE-TV, afiliada de NBC, citando a una portavoz de Panama City Beach, informó que Cox no conocía a los adolescentes y que su conexión compartida con Louisville era una coincidencia.

El medio agregó que Cox se había mudado a Panama City Beach en 2020. La dirección de la casa de Cox figuraba en la declaración jurada de arresto. Vivía en una casa móvil de dos dormitorios ubicada a unas cinco millas del complejo turístico Shores of Panamá.

Los registros de propiedad del condado de Bay muestran que Cox compró la propiedad en julio de 2020 por $ 53,500.

4. Cox fue acusado de asesinato e intento de asesinato

Cox fue ingresado en la cárcel del condado de Bay. Se enfrenta a cargos por delitos graves de asesinato e intento de asesinato.

Los registros judiciales muestran que se asignó un defensor público para representar a Cox. Su primera comparecencia ante el tribunal estaba programada para el 24 de marzo.

Al momento de escribir este artículo, el registro online no indicaba si el juez planeaba establecer una cantidad para la fianza u ordenar a Cox que permaneciera en la cárcel hasta que se sepan más detalles del caso.

5. Cox fue condenado por asalto doméstico en Kentucky en 2018, según un informe

Una búsqueda de registros online muestra que Cox fue arrestado en 2017 por violencia doméstica en Louisville, Kentucky. Inicialmente fue acusado de agresión en segundo grado.

Según The Courier-Journal, Cox fue condenado en 2018 por “asalto en cuarto grado como parte de un caso de violencia doméstica”.

El periódico informó que un juez ordenó a Cox “cumplir dos años de libertad condicional”. Se le advirtió que no cometiera delitos en el futuro durante ese período, con una pena de hasta 12 años de prisión.