Arrestado por participar en el motín al Capitolio y sentarse en la silla de Mike Pence

Christian Secor es un estudiante de UCLA que ha sido acusado de participar en el motín al Capitolio, dice el FBI. Secor fue arrestado en California el 16 de febrero, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Secor, de 22 años, fue visto en videos y fotos sentado en la silla que anteriormente ocupaba el vicepresidente Mike Pence, dijo el FBI en una denuncia penal.

El caso contra Secor se dio a conocer el 17 de febrero después de que compareciera ante el tribunal por primera vez.

Esto es lo que necesita saber sobre Christian Secor:

Se podía ver a Secor llevando una bandera de “American First”

Al menos 11 informantes identificaron a Secor como uno de los participantes de los disturbios que hubo en el Capitolio de los Estados Unidos.

El FBI escribió en una denuncia penal presentada en el caso de Secor: “Estos informantes proporcionaron imágenes y videos de Secor dentro del edificio del Capitolio de EEUU. Estas imágenes circularon ampliamente tanto a través de los principales medios de comunicación como en las plataformas de redes sociales”.

El FBI dijo que Secor fue visto en las imágenes y videos con un sombrero rojo de “Make America Great Again” que estaba cubierto con varias calcomanías, incluido un círculo azul con las letras AF en blanco en la factura, junto con una chaqueta negra, guantes, pantalones color canela y una camiseta con una “bandera estadounidense adulterada”. El FBI dijo que también llevaba una gran bandera azul que decía “America First” en ella.

Según la denuncia penal, Secor también fue visto en un video grabado por The New Yorker que fue transmitido por MSNBC. Secor fue visto sentado en la silla que anteriormente ocupaba Pence, con la bandera de America First contra la pared detrás de él, dijo el FBI.

Secor dijo que el fascismo es ‘épico’ y fue parte de un grupo de estudiantes de UCLA de extrema derecha, dicen los federales

Según la denuncia penal, Secor fue identificado por un informante que es un compañero de estudios de UCLA y lo reconoció como fundador de “America First Bruins”, una organización de extrema derecha en el campus de California asociada con Nick Fuentes, quien dirige un podcast llamado “America First”.

El FBI dijo que Secor usó el apodo online “Elliot Rodger”, una referencia al hombre que mató a 7 personas en Isla Vista en 2014. Rodger se ha convertido en un héroe para algunos en la derecha alternativa. Según el FBI, los informantes dijeron que Secor se define a sí mismo como un fascista, publica amenazas online y ha abogado por una nación “solo para blancos”. Según el FBI, otro informante proporcionó fotos de Secor en un mitin de extrema derecha en Huntington Beach, California.

El FBI dijo en la denuncia que Secor publicó una foto en su Twitter con Fuentes, a quien el FBI describe como “una figura pública conocida por hacer declaraciones racistas y negar el Holocausto”. Desde entonces, Secor ha bloqueado la cuenta.

Según el FBI, Secor describió el fascismo como “épico” en un tweet y alabó la marcha de Charlottesville de 2017, que incluía cánticos de “Los judíos no nos reemplazarán”. Secor dijo en un tweet: “Apoyamos el nacionalismo en todas partes. Lo que no apoyamos es que Israel influya en la política o que los judíos extremistas tengan una representación excesiva en sectores políticamente relevantes”.