Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Christian Brueckner sigue siendo hoy uno de los principales sospechosos de la desaparición de Madeleine McCann. Está tras las rejas en 2021 pero no ha sido acusado en su caso. La búsqueda para recopilar pruebas suficientes para acusarlo del secuestro de la niña de 3 años se desaceleró en 2020.

La misteriosa desaparición de la niña británica durante sus vacaciones en Portugal ha dado la vuelta al mundo desde 2007. La sacaron de su cama hace 13 años de un balneario en Praia da Luz, Portugal. Sus padres, los médicos británicos Gerry McCann y Kate McCann, estaban cenando con amigos a solo 50 metros de distancia cuando fue secuestrada. El grupo se turnó para controlar a los niños cada 15 minutos. Kate McCann hizo el horrible descubrimiento de que su hija había desaparecido.

Brueckner está encarcelado por violar a una mujer de 72 años en el mismo centro turístico donde se alojaba la familia McCann cuando Madeleine desapareció. Durante una investigación sobre el secuestro de niños, la policía encontró 8.000 imágenes de abuso sexual de niños en una unidad USB enterrada debajo del perro muerto de Brueckner, Charlie. Los investigadores alemanes dijeron que tienen “pruebas concretas” de que mató a Madeleine, pero no han dicho cuál es esa evidencia. Mientras tanto, los investigadores del Reino Unido dicen que “no hay evidencia definitiva de si Madeleine está viva o muerta”.

48 Hours está examinando las últimas actualizaciones sobre el caso y el sospechoso, que según los investigadores alemanes mató a Madeleine. El episodio, “The Puzzle: Solving the Madeleine McCann Case”, se transmite a las 10 PM, Hora del Este, el sábado 27 de febrero de 2021.

Los padres y seres queridos de Madeleine McCann tienen la esperanza de encontrar a su pequeña niña o de encontrar respuestas en su caso. Una publicación en la página de Facebook de la campaña Official Find Madeleine Campaign en febrero dijo que la esperanza permanece en 2021.

“Nuestra determinación sigue siendo la misma y no hemos perdido la esperanza de encontrar a Madeleine o averiguar qué le sucedió”, dijo el mensaje. “Gracias por seguir estando a nuestro lado y mantener viva la esperanza”.

No hablaron directamente sobre Brueckner, de quien los investigadores discutieron extensamente en 48 Hours. Mark Hofmann, un analista de crímenes e inteligencia con sede en Alemania, dijo en el programa que Brueckner encaja en el perfil, y la evidencia del teléfono celular lo mostró en o cerca de la escena del crimen la noche en que Madeleine desapareció. Vivía a una milla del complejo.

“Él coincide absolutamente con el perfil de una persona que potencialmente podría secuestrar o matar a una niña como Madeleine McCann”, dijo Hofmann. “Su teléfono celular fue rastreado en la escena del crimen o al menos al lado de la escena del crimen la noche en que Maddie desapareció”.

Brueckner está en prisión por un caso no relacionado. Fue declarado culpable de la violación en 2005 de una mujer estadounidense de 72 años en el resort Praia da Luz, el mismo donde se alojaban Madeleine y su familia. Fue sentenciado a siete años de prisión y permanecerá encarcelado hasta 2026 después de que se le negara un intento de anular su condena, según el Daily Mail. Fue identificado como sospechoso en su caso en junio de 2020.

Brueckner vivió principalmente en el Algarve entre 1995 y 2007 y se ganaba la vida realizando trabajos ocasionales en la zona de la desaparición de Madeleine. Se sabía que había robado habitaciones de hotel y apartamentos de vacaciones, informó el Daily Mail, y los fiscales alemanes dijeron que recibió una llamada en su teléfono celular en el momento de su desaparición.

