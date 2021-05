¿Cómo conoció el asesino Chris Watts a su novia Nichol Kessinger?

Un especial de Netflix llamado American Murder: The Family Next Door, estrenado en septiembre de 2020, cuenta la historia de Christopher Watts, un hombre que se declaró culpable de asesinar a su esposa embarazada y sus dos hijas pequeñas, informó The Denver Post. Nichol Kessinger era su actual novia, y recientemente le había dicho a su esposa Shanann que quería separarse antes de matarla a ella y a sus dos hijas.

Watts y Kessinger se conocieron en el trabajo. Kessinger fue contratada por Anadarko Petroleum Corporation y conoció a Watts en algún momento entre mayo o junio de 2018, según informó Cinemaholic. El Denver Post informó que él fue a su oficina para presentarse y Kessinger dijo que vio que no llevaba anillo de bodas.

Después del brutal asesinato de Christopher Watts, Kessinger eliminó todas las páginas de redes sociales y, según los informes, fue incluida en el programa de Protección de testigos en 2018, según Cinemaholic.

Watts y Kessinger trabajaban en la misma empresa

Chris Watts Would Like To Tell Former Mistress Nichol Kessinger He's Sorry https://t.co/BghFhemVK0 pic.twitter.com/3hc2GaDzlD — Crime Time (@OxygenCrimeTime) March 8, 2019

Según los informes, Kessinger le dijo a The Denver Post que pensaba que Watts estaba al final del proceso de divorcio cuando comenzaban a verse, y les dijo que era un “hombre reflexivo”.

En ese momento, ella no sabía que Watts le estaba mintiendo y que en realidad no había iniciado ningún proceso de divorcio. Poco después de enterarse de la desaparición de su esposa e hijos, llamó a la policía y les dijo lo que sabía.

Kessinger le dijo a The Denver Post que ya se sentía atraída por él desde la primera vez que se conocieron. Ella le hizo preguntas sobre su divorcio en su primera quedada fuera del trabajo y él le informó que el divorcio era mutuo y casi definitivo.

En julio, comenzaron a verse con más frecuencia, le dijo a The Denver Post. Quedaban cuatro o cinco veces a la semana, aunque ella dijo que le precisó a Watts que quería tomar su relación con calma, ya que era consciente que él tenía a dos hijas. Ese mes, Watts le dijo a Kessinger que el divorcio con su esposa Shanann había finalizado.

Kessinger dijo que Watts estaba tranquilo cuando su familia desapareció

EXCLUSIVE: #ChrisWatts girlfriend Nichol Kessinger initially told investigators she wasn't in love with him, and had only been to his house once https://t.co/FzyAjanDhY — Nancy Grace (@NancyGrace) December 12, 2018

El 13 de agosto de 2018, Watts le envió un mensaje de texto a Kessinger para decirle que su familia se había “ido”, le dijo a The Denver Post. Según los informes, le dijo que su ex esposa se había llevado a sus hijas a jugar, pero nunca regresó. Esto hizo que Kessinger se preocupara por su familia, pero él parecía “indiferente”, recordó.

“Cuando leí la noticia, descubrí que todavía estaba casado y que su esposa llevaba 15 embarazada”, recordó Kessinger en la entrevista con el Denver Post. Ella dijo que se preocupó mucho en ese momento ya que se dio cuenta de que él le había estado mintiendo durante toda su relación.

Tan pronto como se dio cuenta de que algo andaba mal con el hombre con el que estaba saliendo y sus mentiras, fue a la Oficina del Sheriff del condado de Weld, le dijo al periódico. Les contó su relación con Watts y todas las mentiras que él le había dicho. Se reunió con investigadores del FBI ese mismo día, que también fue el día en que Watts terminó siendo arrestado.

“Solo quería ayudar”, dijo. “Con una mujer embarazada y dos niños desaparecidos, iba a hacer todo lo que pudiera”.

Ahora, según The Cinemaholic, Kessinger forma parte de un prULTIograma de protección de testigos, se ha trasladado a un nuevo estado y tiene una nueva identidad después de recibir muchas amenzadas durante el juicio contra Watts.