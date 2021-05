¿Por qué Chris Watts mató a su mujer embarazada y a sus hijas en 2018?

Chris Watts dijo que asesinó a su esposa y dos hijas pequeñas en un ataque de ira. Cuando confesó que estranguló a su esposa embarazada Shanann Watts en la cama de la pareja en las primeras horas de la mañana del 13 de agosto de 2018, Watts le dijo a la policía que estaba furioso y que “estalló”, según las notas de confesión de la Oficina de Investigaciones de Colorado que se publicaron en Law and Crime.

Le dijo a los detectives de CBI que nunca había estado tan enojado en su vida. “Tenía mucha rabia y perdió la cabeza”, decía el informe de CBI.

Su enojo era contra Shanann, le dijo a la policía, no hacia sus hijas de 3 y 4 años, Celeste y Bella, respectivamente, pero las mató.

Watts le dijo a la policía que “acabó con la vida de Celeste y Bella por el gran enojo que tuvo con Shannan”.

Watts estaba teniendo una aventura y quería salir de su matrimonio

Aproximadamente seis semanas antes de que Watts matara a su familia y se deshiciera de sus cuerpos en un campo petrolero donde trabajaba, comenzó una aventura con una compañera de trabajo llamada Nichol Kessinger.

Watts dijo que en la conversación que tuvo con Shanann la mañana en que la mató, ella le dijo que pensaba que él estaba teniendo una aventura, pero él lo negó.

Según numerosos registros de la investigación, el matrimonio y era inestable antes de que Watts comenzara la aventura. Una vez que lo hizo, Watts quiso comenzar una nueva vida con Kessinger, pero siempre planeó mantener a sus hijos en su vida y esperaba una custodia parcial, según una de las entrevistas de Kessinger con los detectives del condado de Weld.

En los mensajes de texto entre Shanaan y un amigo que se pueden ver en los registros de la investigación, Shanaan le dijo a su amigo que Chris no quería al nuevo bebé.

En la mañana que Watts mató a su familia, él y Shanann tuvieron relaciones sexuales. Watts dijo que se sentía raro al respecto ya que en ese momento estaba con Kessinger, y se cuestionó quién era. Dijo a los investigadores: “Tener relaciones sexuales con Shannan puede haber sido un punto de activación de mi rabia”.

Las notas de confesión y las entrevistas con Kessinger muestran que Watts tenía mucho resentimiento hacia su esposa, incluida la sensación de que ella puso una brecha entre él y su familia. Kessinger dijo que Watts tenía la impresión de que Shanann quería una vida lujosa, según las notas de BCI. Kessinger dijo que Watts también se quejaba de que su esposa no lo escuchaba y despreciaba sus opiniones.

Sin embargo, les dijo a los investigadores que aunque Shanann asumió el papel dominante en el matrimonio, no le importaba porque él era introvertido. Dijo que nunca hubo violencia doméstica entre ellos, según la confesión.

Le dijo a BCI Detectives: “Me sentí culpable. Más culpable que nunca”.

Un par de horas después del sexo, Watts le dijo a su esposa que quería acabar con su matrimonio.

Según Watts, le dijo que no él ya no la amaba. Afirma que ella dijo: “Nunca volverás a ver a los niños”.

El informe de BCI dice: “Inmediatamente puso ambas manos alrededor del cuello de Shanaan y la estranguló”. Watts dijo que Shannann no se defendió ni trató de gritar. Dijo que pensaba que ella estaba rezando.

Le dijo a los detectives: “Sentí que en mi mente estaba implantado que iba a hacerlo y cuando me desperté esa mañana iba a suceder y no tenía control sobre eso”.

Watts dijo que no tenía ningún plan pensado cuando mató a sus hijas

Según el CBI, Watts dijo que nunca planeó matar a Bella y Celeste. Más bien, no tenía ningún plan. Las llevó consigo a los campos petrolíferos de Cervi, que conocía porque la tierra estaba arrendada por la empresa para la que trabajaba, The Anadarko Petroleum Corporation. El cuerpo de Shanann yacía en el suelo con la cabeza y los pies cubiertos por bolsas de basura. Les aseguró a las niñas que Shanann estaría bien.

Watts le dijo a la policía que trajo gasolina, pero pensó que el fuego podría ser un peligro para otros. Watts no poseía armas según el informe.

Después de sacar el cuerpo de Shanann del auto y dejarla en el suelo, dijo que asfixió a sus dos hijas en el auto, poniéndoles una manta sobre la cabeza y cubriéndoles la nariz y la boca con la mano. Luego dejó caer sus cuerpos en dos tanques de aceite diferentes.

Según el CBI, Watts dijo que no entiende por qué lo hizo. El informe de la confesión dice: “Ser padre fue la mejor parte de su vida y lo echó a a perder”, y “Sintió que no podía controlarse ese día y no podía defenderse”.

Les dijo a los investigadores que no sabía qué iba a pasar cuando llegara al lugar del pozo, pero que estaba nervioso y temblando. Dijo que no pensó durante el viaje, mientras las chicas dormitaban en el asiento trasero, según las notas de confesión.

Watts dijo que siempre había querido ser padre, por lo que sus acciones no tenían sentido y, después, les dijo a los investigadores que había “leído libros sobre cómo los papás nunca podrían lastimar a sus hijos”.

Watts le dijo a BCI Detectives que confesó para que sus abogados no tuvieran que mentir por él después de que cambiara su historia dos veces. Primero, negó conocer el paradero de su esposa e hijas después de que un amigo de Shanann denunciara su desaparición. Luego admitió que mató a Shanann, pero afirmó que fue solo después de que ella estrangulara a sus hijas cuando él le dijo que quería separarse.

Finalmente, admitió haberlas matado a todas, diciendo que no quería más mentiras. Dijo: “No quería que mis abogados mintieran por mí durante dos o cuatro años”.