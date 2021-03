Choque fatal en el sur de California: 13 muertos – Imágenes fuertes

Un choque fatal entre un camión y una camioneta dejó 13 muertos en el sur de California. El hecho se produjo el martes 2 de marzo en horas de la mañana. La camioneta, que tenía capacidad para ocho personas, iba ocupada por 25 tripulantes.

CALIFORNIA; Holtville “east of El Centro” , Crash leaves 13 people dead many of are children & 03 in ICU after a truck & SUV collide, Officials say the Ford Expedition, designed to hold five to eight people, was carrying 25 passengers at the scene , pic.twitter.com/X09EZ3P0C6 — @KassMedefer (@KMedefer) March 3, 2021

De acuerdo a la División de Patrulla de Caminos de California, una camioneta modelo Ford Expedition que transportaba 25 pasajeros colisionó con un camión de semirremolque lleno de gravilla.

Varias personas perdieron la vida, incluyendo el conductor de un Ford Expedition en el sur de California cerca de la frontera con México. Más detalles aquí y en tus emisiones de tu Noticiero Telemundo 20 https://t.co/sdEKoWWuCg pic.twitter.com/2DklLUuNeo — Telemundo 20 (@Telemundo20) March 2, 2021

USA Today recoge testimonios de Omar Watson, El jefe de la División Fronteriza de la Patrulla de Caminos de California, la plataforma del camión impactó contra el costado de la camioneta alrededor de las 6:15AM en la intersección de la ruta estatal 115 y Norrish Road, cerca de Holtville, a unas cincuenta millas al oeste de Arizona y a diez millas de la frontera con México.

La camioneta, denominada SUV (vehículo liviano de tipo todoterreno urbano) iba sobrecargada. El número de tripulantes permitido era de ocho. En el vehículo, sin embargo, viajaban 25. Las autoridades investigan si se trataba de un caso de tráfico ilegal de personas.

HORROR: 14 people were killed and several others were injured when a Ford Expedition with 27 passengers collided with a semi-truck carrying gravel in California.https://t.co/yaWHuOGhrq — Scoot 😷 (@ImpeachmentHour) March 2, 2021

Una de las hipótesis es que la camioneta había cruzado migrantes de la frontera con México. Se investiga si se trataba de trabajadores rurales que iban a ser trasladados a campos o fábricas en los Estados Unidos, según el reporte de USA Today.

Diez de las víctimas fatales eran mexicanos

El jefe de la División Fronteriza de la Patrulla de Caminos de California, Omar Watson, describió una escena espantosa: algunos ocupantes fueron expulsados del vehículo y fallecieron, mientras que otros fueron encontrados muertos dentro de la camioneta. https://t.co/EkQECZCMvU — CNN en Español (@CNNEE) March 3, 2021

La Dirección General para América del Norte del Gobierno de México informó que diez de los trece muertos del accidente ocurrido este martes al sur de California eran mexicanos.

“Sería prematuro de mi parte especular sobre lo que sucedió en esta colisión. Lo importante es que 13 personas murieron en este accidente”, expresó Omar Watson en testimonios recogidos por CNN.

“Le debemos a las familias de los muertos y heridos, así como al público, llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva”, aclaró Watson.

At Least 13 Killed in Crash in Southern California, Officials Say https://t.co/bCYspzsL99 #ElCentro #Crash tractor-trailer had been traveling north along State Route 115 when the driver of the S.U.V., a maroon Ford Expedition, pulled into its path. Appears #Semi tried to stop pic.twitter.com/dtRTCvUDRP — Rebecca Anderson (@RebeccaLAnders) March 2, 2021

La policía tiene en claro que la camioneta había infringido las normas viales. Un claro ejemplo era la falta de cinturones de seguridades.

“No sé si fueron cortados o removidos, no estoy seguro, pero no estaban en el vehículo. Lo que indica que no había suficientes cinturones de seguridad para los pasajeros”, enfatizó Watson.

Tripulantes expulsados de la camioneta

Un artículo de la CNN describe la trágica escena del accidente. Según el reporte de los cronistas de la señal, varios de los que murieron en el accidente fueron expulsados de la camioneta. Otros, en cambio, quedaron atrapados en el vehículo.

Judy Cruz, directora gerente del departamento de la sala de emergencias del Centro Médico Regional El Centro, dio un número diferente de tripulantes de la camioneta. Para ella, 27 pasajeros abordaban la Ford Expedition.

“Creemos que había 27 pasajeros en el SUV que chocó con un semirremolque lleno de gravilla. Este fue un accidente grave, los sobrevivientes están siendo atendidos en la sala de emergencias”, expresó.

Se sabe que las personas fallecidas tenían entre 15 y 53 años. Funcionarios del consulado mexicano en los Estados Unidos emitieron un comunicado para expresar apoyo para los familiares de las víctimas fatales.

