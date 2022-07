Milagro en China: Hombre ataja a niña que cae de un quinto piso – Video

Un hombre salvó la vida de una niña que iba a morir al caer de un quinto piso. Ocurrió la semana pasada en la localidad china de Tongxiang. Tras ser rescatada, la menor fue traslada a un centro médico. Por fortuna se encuentra fuera de peligro.

¡Como de película! hombre salva a niña que cayó de un balcón de un edificio en #China; El hombre la atrapó en el aire. #Video Lee la nota ➡ https://t.co/9tPKXdSPnw pic.twitter.com/uSviuLA9T8 — DimeNews (@DimeNewMx) July 25, 2022

La niña, de dos años, estaba cayendo desde un quinto piso cuando Shen Dong, de 31 años, se percató y decidió intentar salvarla. Puso sus mano y amortiguó el golpe. Todo quedó registrado por las cámaras de video vigilancia de las calles de Tongxiang.

Lu Xiaoting, una empleada bancaria, también es clave en esta historia. La mujer caminaba junto al hombre cuando advirtió que una niña estaba a punto de caerse. Ella pegó un grito y alertó a Shen Dong.

El video

Las imágenes del salvataje de la niña de dos años fueron difundidas en redes sociales. Se hicieron virales en todo el mundo.

En China, un hombre salvó de morir a una niña de 2 años que cayó de un quinto piso Las imágenes de la heroica acción, captadas por las cámaras de seguridad de la localidad de Tongxiang, se hicieron virales en redes sociales credito: @zlj517 pic.twitter.com/osV1jcKiiJ — RETO diario (@retodiariomx) July 26, 2022

📹 Vídeo | Un hombre salva la vida a una niña que cae desde un sexto piso en China https://t.co/mrf3CHPRPT — laSexta (@laSextaTV) July 22, 2022

En el video se oberva cómo el hombre se intenta posicionar en el lugar en el que estima caerá la niña de dos años. Afortunadamente, el cálculo resulta perfecto.

Después de haber salvado a la menor, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao Zhao Lijian, lo saludó en redes sociales: “Tenemos un héroe entre nosotros”.

Pese a haber sido salvada, la niña fue traslada de urgencia a un hospital. La menor sufrió lesiones en las piernas y, siendo esta la que más preocupa a los médicos, en los pulmones. Aunque permanece internada, su vida no corre peligro.

El testimonio del nuevo “héroe”

Luego de convertirse en héroe por el video viral en el que se lo ve salvando a una niña, Shen Dong brindó una entrevista con el diario Qianjiang Evening News.

“Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, se sinceró el hombre de 31 años.

“Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, agregó.

Cabe señalar que las autoridades de la localidad de Tongxiang aún no precisaron en qué circunstancias la niña de dos años había llegado a estar en esa posición y caer desde un quinto piso. Según la prensa china, pudo haberse tratado de un descuido por parte de sus padres.

