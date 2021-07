Cheques de $3,000 y $3,600 para familias con niños: El IRS tiene una guía en español

A partir de este jueves 15 de julio, el Gobierno federal comenzó a depositar los primeros cheques del llamado Child Tax Credit (Crédito Tributario por Hijos), que fue aprobado dentro del plan de rescate económico aprobado por el Congreso y la Administración Biden, y el IRS tiene una herramienta para hacer más fácil la comprensión de este nuevo alivio.

Para aquellas familias que no manejan el inglés como primera lengua, el IRS tiene una guía completa en español detallando paso a paso qué es el Crédito Tributario por Hijos, donde menciona además quienes califican, cómo será el pago de los montos mensuales e incluso tiene un link de preguntas frecuentes, de mucha utilidad.

En este link puedes ver la guía explicativa en español.





A través de la guía del IRS, las familias que viven en Estados Unidos y que tengan hijos menores de 18 años, podrán saber si califican para el programa de alivios que otorgará un total de $3,600 por cada niño menor de 6 años y $3,000 por cada pequeño de entre 6 y 17 años.

A través de la guía en español del IRS, se explica que los pagos se harán en dos procesos: el primero comenzó esta quincena, donde las familias recibirán cheques mensuales de $300, si reclaman hijos menores de 6 años y $250 por cada hijo de entre 6 y 17 años. Cada pago se hará mes a mes hasta diciembre.





La otra mitad del alivio se entregará en una sola tanda el próximo año, al momento de declarar impuestos.

Cabe destacar que a través de su guía sobre el Child Tax Credit, el IRS ha explicado que las ayudas están disponibles para la vasta mayoría de familias con niños en el país, y el requisito es que hayan ganado hasta $75,000 si son individuos con niños y hasta $150,000 si son parejas que declaran conjuntamente sus impuestos.

Las personas indocumentadas que tengan niños también pueden recibir los cheques, pero necesitan tener el ITIN Number para poder hacer la declaración de sus impuestos, y así reclamar a sus hijos.

“Los cambios importantes que se han efectuado al crédito tributario por hijos ayudarán a muchas familias a obtener pagos por adelantado de este crédito comenzando este verano”, aseguró el IRS en su página, invitando a que quienes aun no se han registrado, por no haber declarado sus impuestos, lo hagan incluso aquellas familias no declarantes que tuvieron ingresos muy bajos.

“El IRS pagará la mitad del total del crédito por medio de pagos por adelantado mensuales comenzando el 15 de julio. Usted luego reclamará la otra mitad del crédito cuando presente su declaración de impuestos sobre los ingresos de 2021. Estos cambios corresponden únicamente al año tributario 2021”, agregó el IRS.

Sobre los requisitos para solicitar los alivios, el IRS explicó: