Cheques de Estímulo COVID-19: ¿Podría recibir un tercer cheque en el 2021?

🇺🇲WHO described the rising number of coronavirus cases in Europe as "worrying", saying that the numbers in September should be a "warning sign". The World Health Organization (WHO) announced that the increase in the number of coronavirus cases in Europe is at "alarming" level. Hans Kluge, WHO Regional Director for Europe, said at an online press conference in Copenhagen on Thursday that the number of cases in Europe exceeded the level of March when the epidemic was at its first high. Stating that the number of cases was also high with the widespread use of coronavirus tests, Kluge noted that the number of cases was "worrying". "The September issues should be a warning sign for all of us," Kluge said. 🇹🇷Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki koronavirüs vakalarının sayısındaki artışın "endişe verici" düzeyde olduğunu açıkladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Perşembe günü Kopenhag'da düzenlediği online basın toplantısında Avrupa'daki vaka sayılarının salgının ilk yüksek seviyesinin yaşandığı Mart ayı düzeyini aştığını belirtti. Koronavirüs testlerinin yaygınlaşması ile vaka sayısının da yüksek çıktığını belirten Kluge, buna rağmen vaka sayısının "endişe verici" düzeyde olduğunu kaydetti. Kluge, "Eylül ayı sayıları hepimiz için bir uyarı işareti olmalı" şeklinde konuştu.