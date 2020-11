Segundo paquete de estímulo: McConnell dice que el Congreso debería redirigir fondos para ayudas

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, respalda el llamado de la Casa Blanca para reutilizar los fondos de ayuda de la Reserva Federal no utilizados para un paquete de estímulo dirigido al coronavirus.

McConnell discutió la estrategia con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el viernes 20 de noviembre, según Stars and Stripes. El líder de la mayoría del Senado anunció más tarde ese mismo día su apoyo a la propuesta de Mnuchin de reutilizar los fondos sobrantes asignados para garantías de préstamos de la Reserva Federal, ayuda para pequeñas empresas y otros programas de ayuda para la pandemia.

“El Congreso debería reutilizar este dinero para el tipo de medidas de ayuda urgentes, importantes y específicas que los republicanos han estado tratando de aprobar durante meses, pero que los demócratas han bloqueado repetidamente con demandas de todo o nada”, dijo McConnell en el comunicado de prensa en línea.

Stars and Stripes informó que actualmente no se utilizan fondos de $580 mil millones de dólares.

Desde entonces, la Reserva Federal ha declarado que “cumpliría” con la solicitud de Mnuchin de “devolver los fondos no utilizados que estaban destinados a respaldar cinco programas de préstamos de emergencia que están expirando”, continuó el medio.

Las conversaciones de ayuda han vuelto a llegar a un punto muerto mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el costo total del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales del gobierno estatal y local, mientras que los republicanos están presionando por escudos de responsabilidad a los empleadores, según un artículo de finales de octubre en el Chicago Tribune.

Esto es lo que necesita saber:

Communities nationwide are being devastated by the dual public health & economic crises brought about by COVID-19. For the sake of the country, it is time for Leader McConnell to come to the negotiating table & work with Democrats to deliver relief for suffering Americans. pic.twitter.com/EWKKFPuaov

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 18, 2020