Segundo paquete de estímulo: Con este nuevo plan podría obtener $300 dólares semanales por beneficios de desempleo

El Congreso se ha reunido durante el fin de semana con la intención de, finalmente, presentar un segundo paquete de estímulo para contrarrestar la crisis del Covid-19. Sin embargo, ¿el plan que están negociando le brindaría a los estadounidenses una nueva ronda de beneficios por desempleo mucho mejor?

La respuesta es sí, aunque eso podría cambiar durante las negociaciones. Según Deadline, en este momento el paquete que está puesto en consideración incluye un cheque de $300 dólares a la semana en beneficios de desempleo mucho mejor. También incluye cheques de estímulo para la crisis del COVID-19 de un valor de $600 dólares para los estadounidenses que califiquen. Una medida para aprobar cheques por un valor de $1,200 dólares fue desestimada por unanimidad por un senador republicano el pasado viernes 18 de diciembre.

Las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso se ha prolongado durante meses. Ninguna de las dos partes ha podido ponerse de acuerdo sobre el precio general de un segundo plan de ayuda, ya que los demócratas quieren un plan de alrededor $2,2 billones, pero, los republicanos quieren uno de $500 mil millones y un plan de compromiso bipartidista de alrededor $908 mil millones.

El viernes, el Congreso aprobó una medida provisional de dos días para evitar un cierre parcial del gobierno, según Deadline. Se percibió que un acuerdo sobre los poderes crediticios del banco federal allanaba el camino para lograr un acuerdo bipartidista sobre el alivio del estímulo, informó The New York Times.

Las votaciones acerca de un acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo se espera que se lleven a cabo este domingo 20 de diciembre en horas de la tarde. La votación se ha vinculado al financiamiento gubernamental necesario para evitar un cierre gubernamental.

“Nos estamos acercando mucho, estamos muy cerca”, dijo el sábado el líder de la minoría Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, según The Chicago Tribune.

Esto es lo que necesita saber:

I appreciate the good-faith spirit that has characterized the bipartisan negotiations this past week. But the American people cannot feed their families or pay their bills with Congress’s good-faith discussions. They need us to act. We need to conclude talks and land this plane.

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 19, 2020