Cheques de desempleo: ¿Quiénes y Cómo pudieran recibir $450 extra semanales en vez de $300?

Un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. está presionando por la aprobación de un bono de $450 por semana en beneficios federales de desempleo adicionales, bajo su paquete de ayuda para el coronavirus, recientemente propuesto.

El Caucus de solucionadores de problemas de la Cámara, que consta de 25 demócratas y 25 republicanos, dio a conocer su paquete de aproximadamente $1,5 billones de dólares, denominado “Avance hacia un terreno común”, el martes 15 de septiembre.

El proyecto de ley exige hasta $2 billones en ayuda adicional para la economía, reorientando $130 mil millones de la legislación anterior, y sirve como un último esfuerzo para empujar a los legisladores a tomar una decisión.

Congress needs to help get families, businesses, & communities back on their feet. I joined PBS @NewsHour w/ my Problem Solvers Caucus Co-Chair Tom Reed to discuss our new bipartisan COVID relief framework to break the stalemate here in Washington. pic.twitter.com/kEu8sxYPuf — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) September 17, 2020

“Al no haber visto ningún progreso en un nuevo paquete de ayuda COVID-19 en cuatro meses, y en reconocimiento al creciente sufrimiento de los estadounidenses, el Grupo de Solucionadores de Problemas (PSC) ha desarrollado un marco integral bipartidista para satisfacer las necesidades de la nación para los próximos 6-12 meses, que puede aprobar ambas cámaras del Congreso y ser promulgada por el presidente”, dijeron en su presentación del proyecto los miembros del Caucus especial.

La propuesta también busca extender los beneficios federales adicionales por desempleo, que se espera que se agoten pronto en varios estados. Los bonos actuales de $300, creados por el programa de Asistencia para salarios perdidos del presidente Donald Trump, vencen después de seis semanas, a partir del 1 de agosto.

La nueva propuesta bipartidista daría $450 adicionales por semana en beneficios federales de desempleo durante ocho semanas.

It’s time for real solutions — pragmatic, and common sense. It can be done, and we hope to work with the negotiators from all sides to help us all get there. That’s what this bipartisan roadmap is all about — a March to Common Ground. Now, let’s get it done. pic.twitter.com/RWWg7PgO6s — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) September 16, 2020

Los beneficios de desempleo se extenderían desde mediados de octubre hasta enero de 2021, bajo el nuevo proyecto.

La iniciativa de ley enfatiza la importancia de brindar “apoyo” a los trabajadores despedidos y cesantes, al mismo tiempo que mantiene un incentivo para regresar a la fuerza laboral.

“El virus covid-19 ha causado un daño significativo a la economía estadounidense y mundial, lo que ha provocado despidos, ceses de funciones y un impedimento para volver al trabajo. Los estadounidenses que han sido desplazados de sus trabajos debido al covid-19 necesitan apoyo federal para pagar sus facturas y poner comida en la mesa para sus familias, hasta que puedan volver al trabajo. Es importante brindar ese apoyo sin el correspondiente incentivo económico para permanecer desempleado”, advierte la propuesta de ley.

This week, the @ProbSolveCaucus — which I'm proud to Co-Chair — unveiled our "March to Common Ground" bipartisan framework to help break the gridlock on a new COVID-19 relief package & help encourage negotiators to get back to the table. pic.twitter.com/kR0wm42jXJ — Rep Josh Gottheimer (@RepJoshG) September 16, 2020

El PSC sugiere pagar a los estadounidenses desempleados $450 adicionales por semana, durante un “período de transición” de 8 semanas, y luego hasta $600 por semana para reemplazar los salarios perdidos durante las cinco semanas posteriores. El cronograma de 13 semanas está programado a empezar desde mediados de octubre hasta enero de 2021.

Si bien el proyecto de ley ya recibió una reacción violenta de los principales demócratas, Pelosi, líder de la Cámara, se comprometió a aprobar una legislación antes de las elecciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró el martes que su cámara no se iría a las elecciones de noviembre antes de aprobar la legislación, según CNBC.

“Tenemos que quedarnos aquí hasta que tengamos un proyecto de ley”, dijo Pelosi a los legisladores, durante una conferencia telefónica el martes por la mañana, según agregó The New York Times, citando a dos personas “familiarizadas con los comentarios”.

Los “demócratas centristas” están cada vez más “frustrados” con la demócrata de California, ya que sigue siendo inflexible en las negociaciones”, continuó el periódico.

El Caucus PSC busca encontrar un terreno común en muchos “problemas clave que enfrenta la nación”.

El Caucus del Congreso se creó en 2017 y está compuesto por un “grupo independiente impulsado por miembros” dividido entre demócratas y republicanos, según su sitio web.

Copresidido por el representante Josh Gottheimer (D-NJ) y el representante Tom Reed (R-NY), el grupo de 50 miembros se esfuerzan por encontrar un “terreno común” sobre “problemas clave que enfrenta la nación”, incluida la infraestructura, reforma judicial, armas, seguridad escolar y atención médica.

“El objetivo del Caucus es crear un bloque duradero que defienda ideas que atraigan a un amplio espectro del pueblo estadounidense. Es un grupo unido en la idea de que existen soluciones de sentido común para muchos de los desafíos más difíciles del país. Solo cuando trabajemos juntos como estadounidenses podremos superar con éxito el estancamiento de la política actual”, asegura el grupo.



As America approaches 200,000 lives lost to the coronavirus, it is clearer than ever that we desperately need the $75 billion for testing and tracing in the #HeroesAct. https://t.co/FZMgobkfqS — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 17, 2020

La nueva propuesta fue aprobada con el respaldo de más del 75% de los miembros del caucus PSC, según una versión en línea de la propuesta.

