Alerta para aplicantes de cheques de $15,600 para inmigrantes: ¿Qué pasa con el dinero?

El llamado Fondo de Trabajadores Excluidos del estado de Nueva York, que con una financiación de $2,100 millones se ha convertido en un salvavidas para miles de trabajadores indocumentados que no recibieron ningún tipo de alivio económico en medio de la pandemia no va alcanzar para todos.

Con la emisión de alivios de $15,600 para aquellos trabajadores que demostraran que en medio de la pandemia y actualmente, viven en Nueva York, que perdieron sus ingresos a causa de la crisis del COVID y que no pudieron aplicar a beneficios de desempleo a causa de su estatus migratorio, más de 111,000 personas han logrado recibir el beneficio.

Pero mientras ellos están celebrando tener sus dineros en sus manos, no todos están con las mismas esperanzas, especialmente aquellos que hayan aplicado desde la última semana de septiembre hasta hoy.





Play



ANUNCIO – Fondo para Trabajadores Excluidos – Abril 2021 Este video explica lo que sabemos sobre el fondo para trabajadores excluidos a partir del 27 de abril del 2021. Para la información actualizada, visite e inscribase en: trabajadoresny.org 2021-04-27T19:14:57Z

Así lo reveló el Departamento de Trabajo de Nueva York (DOL), a través de su sitio web, donde advirtió que, aunque todavía están recibiendo aplicaciones d epotenciales beneficiarios, que ya llegan casi a las 350,000 compiladas, no garantizan que todos reciban el dinero.

The fight to #FundExcludedWorkers doesn't end today. We need YOUR voice to keep the fight against exclusion alive. EWF is life-changing relief, but thousands of NYers are facing rejection from the exhausted program. Let NY hear from Excluded Workers: https://t.co/tKCs1r7seq pic.twitter.com/dv8dDJkUVZ — #FundExcludedWorkers (@FEWCoalition) October 6, 2021

“Pronto ya no se aceptarán nuevas solicitudes. El fondo se está agotando. Las personas que ya enviaron una solicitud aún pueden acceder a su cuenta para ver el estado o responder a solicitudes de información”, dijo la agencia estatal de Nueva York en su sitio online. “Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben. El Departamento de Trabajo no puede garantizar que los fondos estén disponibles para cualquier reclamo presentado después del 24 de septiembre de 2021”.





Play



New York State Excluded Workers Fund Application Process- English New York State’s Excluded Workers Fund – or EWF – is set to provide financial relief for New Yorkers who suffered income loss during the pandemic and were left out of other federal relief programs, including unemployment and pandemic benefits. 2021-08-02T13:36:00Z

Y es por eso que ante el anuncio de que aquellos aplicantes más allá del 24 de septiembre quizá se quedarán esperando los $15,600, debido a que el fondo era limitado y el dinero resultó inferior a las necesidades, grupos comunitarios y políticos están pidiendo al Senado estatal y a la recién posesionada gobernadora Kathy Hochul que promuevan la aprobación de miles de dólares adiciones para que nadie se quede sin su cheque de $15.600.

“(Para aplicar) debe comprobar que no es elegible y no recibió seguro de desempleo ni ningún otro alivio de ingresos de COVID-19 u otros beneficios específicos del gobierno estatal o federal; ganó menos de $26,208 en los 12 meses anteriores a abril de 2021; y perdió al menos el 50% de los ingresos semanales relacionados con el trabajo o los ingresos del hogar en cualquier momento entre el 23 de febrero de 2020 y el 1 de abril de 2021 debido a desempleo total o parcial, o incapacidad o falta de disponibilidad para trabajar debido a la pandemia de COVID-19 o , se convirtió en responsable de la mayoría de los ingresos de su hogar debido a la muerte o discapacidad del jefe de hogar”, aseguró el Departamento de Trabajo de NY, que sigue instando a que más personas apliquen, aun sin saber el futuro del fondo.

En este link todavía puedes aplicar para los fondos y conocer todos los requisitos.