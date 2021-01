Cheque de Estímulo: Orden ejecutiva de Biden acelerará pagos faltantes de $1,200

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva diseñada para acelerar la entrega de los cheques de estímulo COVID-19 a los estadounidenses que califiquen y que aún no los hayan recibido.

“… Permanecemos en una crisis de salud pública única en un siglo que ha llevado a la crisis económica y laboral más desigual de la historia moderna”, dijo Biden en comentarios en su orden ejecutiva. “Y la crisis solo se está profundizando. No está mejorando; se está profundizando”.

En declaraciones al anunciar la orden ejecutiva, Biden dijo:

En este momento, hay hasta 8 millones de personas que son elegibles para pagos directos de la Ley CARES y el proyecto de ley de ayuda aprobada en diciembre. Tienen derecho a esos pagos, pero no hay una manera fácil de evaluar para esas personas: acceder a ellos. Por eso, hoy lo convertimos en una prioridad para solucionar ese problema y brindarles el alivio que les corresponde”.

Eso significa que algunas personas perdieron los cheques de $1,200 que les adeudan a principios de año, y otras se perdieron los $600 que se aprobaron después.

Según CNBC, la orden ejecutiva significa que el gobierno llevará a cabo maneras para encontrar a esas personas. “Es una buena señal que la administración esté dando prioridad a este grupo de personas que no recibieron sus pagos, y que por lo general son de muy bajos ingresos y son los que más necesitan ayuda”, dijo Samantha Jacoby, analista legal de impuestos senior en el Center on Budget y Prioridades de política, a CNBC.

El sitio explicó que millones de personas no usaron un portal para no declarantes diseñado para aquellos que no presentaron declaraciones de impuestos. En particular, el gobierno debe hacer un mejor trabajo para llegar a las personas que no hablan inglés y a las que no tienen un buen acceso a Internet, según la red. Averiguar quién no utilizó los pagos de estímulo con tarjeta de débito también es un tema a tratar. Debido a la orden ejecutiva de Biden, el gobierno intentará encontrar a aquellas personas que no cumplieron con los pagos.

Esto es lo que necesita saber:

Joe Biden prometió que podría haber más cheques de alivio

El presidente calificó el plan de alivio de estímulo COVID-19 que se aprobó en diciembre como “un pago inicial”. Biden dijo que luego esbozó “un plan de dos pasos de rescate y recuperación” para ayudar a los estadounidenses unos días antes de firmar la orden ejecutiva.

En los comentarios, el presidente dijo: “Vamos a terminar el trabajo de obtener un total de $2,000 en pagos directos a la gente. Seiscientos dólares, que ya pasaron, simplemente no son suficientes si aún tienes que elegir entre pagar el alquiler y comprar comida”. Sin embargo, esa propuesta requiere una ley del Congreso, que incluya cierta aceptación republicana, lo cual no es seguro.

Los cheques de estímulo afectados por su orden ejecutiva son los ya aprobados pero aún no han sido recibidos por algunas personas.

Biden contó una anécdota sobre su padre al contar cómo luchan los estadounidenses

En sus comentarios, Biden mencionó una historia relacionada con su padre. Él dijo:

Ayer, nos enteramos de que 900.000 estadounidenses más solicitaron el desempleo: 900.000. Se unen a millones de estadounidenses que, sin tener la culpa, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo y un cheque de pago. En prier lugar, muchos de ellos nunca pensaron que se quedarían sin trabajo. Y al igual que mi padre lo hizo, solía quedarse despierto por la noche cuando yo era un niño, mirando al techo, sin poder dormir porque le preocupaba si estaba a punto de perder su atención médica o si íbamos a tener el dinero para pagar la hipoteca debido a las circunstancias económicas en las que se encontraba.

“Hoy, estoy firmando una orden ejecutiva que dirige a todo el gobierno, un esfuerzo de todo el gobierno para ayudar a millones de estadounidenses que están gravemente heridos”, dijo Biden en declaraciones del 22 de enero. “Requiere que todas las agencias federales hagan lo que puedan para brindar ayuda a las familias, las pequeñas empresas y las comunidades. Y en los próximos días, espero que las agencias actúen”.

