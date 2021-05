Charlie Otero: el testimonio de un hombre que perdió a su familia en 1974

Décadas después de que el asesino en serie Dennis Rader, también conocido como BTK, matara a su familia, Charlie Otero habló sobre cómo encontrar la fe y la paz. Otero era un estudiante de segundo año en la escuela secundaria el 15 de enero de 1974, cuando encontró a su familia asesinada después de volver a casa desde la escuela. Al llegar a casa vio los cuerpos de su padre y su madre en su habitación.

Otero originalmente creía que sus hermanos menores, Josephine, de 11 años, y Joseph Jr., de 9, todavía estaban en la escuela, pero cuando llegó la policía, encontraron los cuerpos de ambos niños también.

Rader comenzó a aterrorizar Kansas en la década de 1970 y fue un asesino en serie activo durante casi 20 años antes de ser capturado. Los investigadores creen que mató a sus últimas víctimas en 1991 y fue arrestado mientras conducía cerca de su casa el 25 de febrero de 2005.

Charlie Otero tenía 15 años cuando sus padres y dos de sus hermanos fueron brutalmente asesinados por el asesino en serie “BTK” Dennis Rader.

Cuando llegó el momento de ir a la corte, Rader admitió con total naturalidad que había matado a la familia, según la transcripción del juicio de CNN.

Le dijo al juez que había atacado a la familia por la mañana y que había logrado entrar a su casa después de que uno de los niños le abriera la puerta. Dijo que había planeado algo de lo que iba a hacer cuando llegara allí, pero que “perdió el control” cuando llegó allí.

Una vez dentro, los ató a punta de pistola antes de darse cuenta de que no llevaba máscara y que lo iban a identificar. Rader explicó que “tomó la decisión de matarlos”.

Otero dijo que cuando llegó a casa ese día, notó que la cocina estaba desordenada y el perro estaba afuera, lo cual no era normal para la familia. Los cuerpos de sus padres fueron encontrados en el dormitorio, Josie de 11 años fue encontrada muerta en el sótano y Joey de 9 años fue encontrado en otra habitación.

