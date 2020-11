Anuncian cierre de restaurantes en NY en diciembre por aumento de casos de COVID

La crisis de una segunda ola del coronavirus en la ciudad de Nueva York ya es una realidad con el elevado aumento de contagios registrado en las últimas semanas. Y luego de que la Ciudad decidiera cerrar las escuelas públicas desde este jueves, afectando a más de 300,000 niños debido a que los casos diarios de COVID-19 superaron el umbral del 3%, parece que las cosas se pondrán peor para los próximos días, con más cierres y miles de personas desempleadas.

Así lo indicó el propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien en diálogo con el programa The Brian Lehrer Show, al que acude cada viernes, aseguró que al cierre de escuelas, en menos de dos semanas se sumarán restaurantes con espacios adentro, salones de belleza y gimnasios.

“Sobre la situación general de las restricciones que se avecinan, he sido muy abierto sobre el hecho de que el Gobernador ha dicho que se acerca una zona naranja a la ciudad de Nueva York”, dijo De Blasio, refiriéndose al plan de seguimiento de contagios diseñado por el gobernador Cuomo, que determina cierres y más restricciones en aquellas zonas de aumento de casos de COVID, según la escala que incluye zonas amarillas, naranjas y rojas.

The second #COVID19 wave is real and we MUST take it seriously. Here’s a look at today’s indicators: • 102 patients admitted to the hospital

• 1,307 new cases

• The infection rate 7-day average is 3.02% — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 20, 2020

“Según nuestras proyecciones, basadas en los datos estatales, eso sucederá poco después del Día de Acción de Gracias, probablemente la primera semana de diciembre”, mencionó el Alcalde, generando preocupación entre trabajadores y neoyorquinos de a pie que no quieren volver a vivir los cierres masivos que se vieron entre marzo y junio pasados.

“Eso significa una variedad de restricciones, que incluyen cerrar los comedores interiores y cerrar los gimnasios, entre otras cosas. Y de nuevo, digo eso con el dolor que significa para las personas que trabajan en esos lugares que los necesitan para su sustento, las personas que son dueñas de esos pequeños negocios y tratan de hacerlos salir adelante. Pero eso es lo que va a pasar”, agregó el Alcalde, según el periódico El Diario.

Testing is the key to reopening @NYCSchools buildings safely. To our families, we need your help: go to https://t.co/8MSKB1LRq7 and submit your child’s COVID-19 testing consent form as soon as you can. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 19, 2020

El citado medio mencionó que cada día hay más personas hospitalizadas en los centros clínicos de los 5 condados bajo presunción de COVID. Las últimas cifras presentadas por la Ciudad revelaron que hubo 115 nuevas admisiones, más de 1,300 casos nuevos y un promedio de contagios del 3.02%.

I know we’re asking a lot when we ask you to stay home this Thanksgiving. It’s a sacrifice for all of us. But staying home doesn’t mean you can’t find a way to connect with your loved ones. Here’s Melba Wilson of @MelbasHarlem with a recipe for a safe and happy holiday. pic.twitter.com/3oEK7hNA5z — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 20, 2020

“Estoy de acuerdo con el Estado. Necesitamos restricciones. Se trata de lo que hemos aprendido una y otra vez en esta ciudad y en todo el estado y en todo el mundo. Está claro que las restricciones son la única forma de hacer retroceder este tipo de aumento”, justificó De Blasio su decisión de cerrar escuelas y del eventual cierre de restaurantes interiores y negocios no esenciales.

El Alcalde tambien pidió a los neoyorquinos que eviten salir de la ciudad en el festivo de Thanksgiving para no aumentar riesgos de contagios.



