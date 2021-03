Semana Santa 2021 en Nueva York: ¿Iglesias abrirán? ¿Dónde oír las misas?

Este domingo 28 de marzo inicia oficialmente la celebración de Semana Santa en el mundo católico, con el rito del Domingo de Ramos. Y aunque el coronavirus sigue estando presente en Estados Unidos, a diferencia del 2020, cuando las celebraciones religiosas debieron posponerse por el feroz inicio de la pandemia, este 2021 los fieles podrán disfrutar de servicios religiosos y actividades para conmemorar la fecha.

Y siendo Nueva York una de las ciudades donde la comunidad latina festeja con mucho fervor la Semana Santa, este 2021 los feligreses podrán acudir a las iglesias a rezar y a participar de las misas, pero bajo estrictas medidas de seguridad, a fin de no propagar más contagios del COVID-19.

Así lo informaron las autoridades eclesiásticas de los cinco condados, según lo reseño el periódico El Diario NY , donde afirmaron que los templos estarán abiertos a los devotos, pero solamente con capacidad máxima de aforo del 50%.

As you prepare, see our #HolyWeek and #Easter Services Guide for 2021 in The @TabletNewspaper https://t.co/c8nlBpnbee

— Diocese of Brooklyn (@BrooklynDiocese) March 27, 2021