Qué dicen los CDC sobre la transmisión del coronavirus a través del aire?

🇹🇷Hong Kong'da genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 🇺🇲In Hong Kong, the fact that a young man catches the coronavirus more than four months apart indicates that immunity against the virus may be short-term, and has raised questions about the hopes linked to the Covid-19 vaccine. What do you think about this?