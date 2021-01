Los CDC aconsejan la reapertura de las escuelas en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) aseguran que el riesgo de contagio de COVID-19 en las escuelas es bajo si se toman las medidas higiénicas necesarias. Publicaron un estudio en el que piden por la vuelta de la presencialidad escolar.

“The New York Times” confirma que los oficiales de las CDC realizaron una investigación con escuelas de los Estados Unidos y compararon los datos con institutos del exterior.

Breaking News: CDC officials are urging a return to classroom instruction as soon as possible, citing evidence showing it is safe with the right health protocols. https://t.co/KaGpjiajxV

— The New York Times (@nytimes) January 26, 2021