Uno de los grandes misterios del documental Lost Girls de Netflix es exactamente lo que le sucedió a Shannan Gilbert. Su madre, Mari Gilbert, todavía defendía a su hija hasta el día de su muerte, pocos meses después de que una autopsia independiente informara que Shannan podría haber sido asesinada. Aquí hay un resumen sobre lo que se sabe de la causa de la muerte de Shannan Gilbert.

Shannan Gilbert desapareció después de una aterradora llamada al 911 en mayo de 2010. En 2011, se encontró su cuerpo. Pero antes de que se encontrara su cuerpo, se encontraron varios cuerpos de otras mujeres en Ocean Parkway entre Gilgo y Oak Beach y las autoridades comenzaron a sospechar que un asesino en serie había estado trabajando en el área. Muchas de las mujeres, incluida Shannan Gilbert, habían trabajado como prostitutas.

Al principio, las autoridades pensaron que Shannan Gilbert se había ahogado





Play



Video Video related to ¿cómo murió shannan gilbert? 2021-12-09T23:08:42-05:00

La historia de Shannan Gilbert es aterradora. Gilbert, de 24 años, había luchado contra la depresión después de que le diagnosticaran trastorno bipolar, según informó CBS News. El día que desapareció, llamó al 911 desde el interior de la casa de su cliente alrededor de las 4:51 AM. Dijo que alguien la perseguía. “Están tratando de matarme”, dijo en la llamada.

No dijo dónde estaba. Dominick Varrone, el exjefe de detectives del condado de Suffolk, le dijo a CBS News que no sonaba coherente pero que parecía asustada. Fue a la casa de un vecino, Gus Colletti, a las 5 AM. Escuchó que gritaba “¡ayúdame!” y abrió la puerta. Dijo que ella seguía diciendo “ayúdame” pero que no respondía a sus preguntas. Él llamó al 911 y le dijo que entrara, se sentara y esperara.

Más tarde, fue a la casa de otro vecino. Barbara Brennan dijo que estuvo allí alrededor de las 5:21 AM y llamó a su puerta. Brennan llamó al 911 pero se escapó de nuevo. Después de eso, nadie volvió a saber de ella.

De hecho, fue un año después, en 2011, cuando se encontró su cuerpo, informó The New York Times. Fue encontrada en Jones Beach Island en diciembre de 2011, cerca de donde se habían encontrado sus jeans, bolso, zapatos y teléfono días antes.

Al principio, las autoridades creyeron que ella había intentado caminar a través de un pantano y se había ahogado. El médico forense del condado dijo que la causa de su muerte no estaba determinada, según informó The New York Times. La policía no creía que su muerte estuviera relacionada con el posible asesino en serie en el área, informó CBS New York.

Una autopsia privada sugirió que podría haber sido asesinada y la causa de la muerte ahora es “no concluyente”

Después, en 2016, una autopsia privada e independiente informó de un hallazgo diferente, según explicó The New York Times. El Dr. Michael M. Baden realizó la autopsia y dijo que podría haber sido asesinada. Dijo que no se pudo determinar la causa de la muerte, de acuerdo con un hallazgo anterior. Sin embargo, también dijo que la autopsia mostró algunos hallazgos compatibles con estrangulamiento.

Dijo que otras causas también podrían haber causado su muerte, pero no se podía descartar el homicidio. Dijo que faltaba la laringe y que faltaban “cuernos” en un hueso hioides, lo que podría suceder en caso de estrangulamiento.

En enero de 2020, el comisionado de policía de Suffolk dijo que las autoridades aún no creían que la muerte de Shannan estuviera relacionada con las otras muertes en el área, informó NBC New York. Pero la policía cambió la causa de la muerte de Gilbert a inconclusa en lugar de accidental, informó Daily Freeman. La comisionada de policía del condado de Suffolk, Geraldine Hart, dijo que los investigadores “no estaban seguros” de si Shannan había sido asesinada.