John P. Wheeler III: ¿cuál fue la causa de su muerte?

El cuerpo de John P Wheeler III fue encontrado después de ser arrojado a un vertedero en Wilmington, Delaware, el 31 de diciembre de 2010. La causa de la muerte del consultor militar federal retirado de 66 años fue catalogada como un homicidio causado por un traumatismo contundente según The New York Times.

Pero no hay culpables del asesinato de Wheeler y aún no se sabe lo que pudo haberle sucedido al hombre que “ocupó cargos en las administraciones de los presidentes Ronald Reagan, George HW Bush y George W. Bush”, según el obituario de Wheeler.

En la década de 1980, Wheeler fue el presidente del Fondo Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam. Sin embargo, durante su creación, el ahora venerado monumento a los que murieron en la Guerra de Vietnam estaba lleno de controversias e investigaciones sobre dónde se estaba yendo realmente el dinero recaudado, según algunos archivos del FBI. El monumento tiene más de 58.000 nombres de los que murieron o desaparecieron durante la Guerra de Vietnam grabada en su superficie reflectante.

La videovigilancia de los días y horas antes de que se encontrara el cadáver de Wheeler en un vertedero lo muestran desorientado y llevando solo 1 zapato

Según la CBS, “los videos del estacionamiento del 29 de diciembre, dos días antes de su muerte, lo mostraban con un traje negro sin corbata, usando solo un zapato a pesar de que había nieve afuera.”

Delaware Online entrevistó a un asistente del estacionamiento en el Palacio de Justicia del Condado de New Castle, donde un video mostraba a Wheeler caminando dentro del edificio con un zapato y hablando con alguien detrás de un vidrio.

La empleada dijo que eran alrededor de las 7 PM el 29 de diciembre cuando Wheeler se le acercó. La mujer le dijo a Delaware Online:

“Me dijo que le robaron el maletín. No arrastraba las palabras. No tenía sangre. Sin embargo, anda arrastrando los pies. No me pidió que llamara a la policía. Le pregunté si necesitaba dinero o algo, dijo que no. No parecía un vagabundo.”

Las últimas horas de Wheeler según lo informado por testigos y visto en la cinta de vigilancia solo se suma al misterio de su muerte

Según Delaware Online, Wheeler vivía en Newcastle pero fue a Wilmington en un tren el 27 de diciembre. La última vez que lo vieron con vida fue alrededor de las 8:30 PM el 30 de diciembre en el edificio de oficinas de Nemours en las calles 10 y Orange en el centro de Wilmington, informó CBS.

“La policía dice que en un video de vigilancia se lo veía desorientado. Rechazó varias ofertas de ayuda. Aproximadamente 13 horas después se descubrió el cuerpo de Wheelers en el vertedero de Cherry Island en Wilmington”, informó Delaware Online.

ABC News entrevistó al ex investigador de homicidios Brad Garrett en diciembre de 2011. Él les dijo: “Entonces, la pregunta para los investigadores es, ¿realmente todo forma parte de su asesinato o son hechos diferentes? Quizás tuvo un derrame cerebral y, tras andar desorientado y encontrarse la gente equivocada, le mataron y le robaron.”

El informe del forense determinó que un traumatismo contundente fue la causa de su muerte. El autor de ese trauma y quién pudo haber arrojado al asesor militar federal a un contenedor de basura sigue siendo un misterio.