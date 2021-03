Jery ​​Hewitt murió a los 71 años. ¿Cuál fue la causa de su muerte?

Jery ​​Hewitt fue un legendario coordinador de acrobacias en Hollywood que trabajó en producciones como The Big Lebowski, New Amsterdam y Law & Order. Murió a la edad de 71 años en noviembre de 2020 en Nueva York, pero su muerte volvió a ser tendencia después de que el programa New Amsterdam le rindiera homenaje en marzo de 2021.

La cartelera para el estreno de la temporada 3 de New Amsterdam honró a Hewitt, diciendo: “En memoria de Jery Hewitt y las vidas que perdimos en 2020”.

Eso hizo que su nombre se convirtiera en tendencia en Google mientras algunos fanáticos se preguntaban: ¿Quién era Jery Hewitt? Era conocido como “coordinador de acrobacias”, según su obituario.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Murió de un “derrame cerebral catastrófico”, reveló su familia, según The Hollywood Reporter, que explicó que Hewitt murió en un hospital de Nueva York. Su obituario revela que murió el 23 de noviembre de 2020 en Warwick, Nueva York.

Según su obituario:

“La carrera de Jery en el cine y la televisión duró cuatro décadas. Fue uno de los coordinadores de acrobacias más respetados en el negocio y una verdadera leyenda en la comunidad cinematográfica habiendo colaborado con directores ganadores del Oscar, incluidos Joel y Ethan Coen, Jodie Foster y Mike Nichols. Dick Wolf confió en él para coordinar las 20 temporadas de Law and Order y las 22 temporadas hasta el momento de Law and Order SVU.

Hewitt hizo que “las cosas sucedieran de una manera perfecta y mágica”, dice su familia

La familia de Hewitt dijo en su obituario: “Sabía cómo hacer que las cosas sucedieran de una manera perfecta y mágica. Su atención al detalle garantizó la seguridad de aquellos con los que estaba trabajando”.

Su esposa Jennifer Lamb es especialista. Juntos tienen cuatro hijos. “Jery nació en Brooklyn el 6 de marzo de 1949 y vivió en Queens hasta que se mudó a Warwick hace 40 años. Jery ​​era el hijo del difunto Harry Jefferson Hewitt y Marjorie Potts Hewitt y el hijastro de Vally Richter-Addo Hewitt. Le sobreviven su amada esposa, Jennifer Lamb Hewitt, y sus hermosos hijos, Harry, Kevin, Sam y Molly. También le sobreviven su hermano, Don Hewitt y su esposa, Mary, así como muchas sobrinas, sobrinos, amigos cercanos y familiares.”, dice su obituario.

Hewitt tuvo una colaboración con los hermanos Coen, trabajando en 14 de sus películas

Algunas de las colaboraciones más conocidas de Hewitt llegaron con los hermanos Coen. Según su obituario, Hewitt trabajó en 14 de sus películas.

Enseñó al actor Tex Cobb a andar en motocicleta en Raising Arizona, según su obituario, y también trabajó en películas que van desde The Bourne Ultimatum hasta Good Will Hunting.

Hewitt trabajó en todas las temporadas de Law & Order.

“Jery tenía muchos intereses y dones para compartir con el mundo. Pasó varios años involucrado en recreaciones de la Guerra Civil, incluida la restauración de un auténtico Cañón de Napoleón de 12 libras. También se convirtió en un hábil piloto de globos aerostáticos, un pasatiempo feliz que compartió con su hermano, Don”, decía el obituario.

“En los ojos azules cristalinos de Jery, todo en el planeta tenía un propósito y una función. Estaba fascinado con el funcionamiento interno de cualquier cosa mecánica y disfrutaba desmontando cosas y reconstruyéndolas. Sus hijos solían oírle decir: “¡Si no está roto, arréglalo!”. Jery disfrutaba coleccionando camiones de leche Divco antiguos que mantenía en funcionamiento. Su pasión más reciente, superada sólo por adorar a su “primera esposa, Jennifer”, fue restaurar su Unimog de 1975.