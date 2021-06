¿Cómo murió Frank Sinatra?

Frank Sinatra fue un cantante y actor miembro de The Rat Pack, un grupo que incluía a Dean Martin y Sammy Davis, Jr. Sobre la muerte de Sinatra, se hablará en el especial de Reelz, “Autopsy: The Last Hours of Frank Sinatra.”

Entre su célebre discografía se encuentran las canciones “New York, New York”, “Fly Me to the Moon” y “My Way”. Pero también apareció en la pantalla con papeles en “Ocean’s 11”, “The Manchurian Candidate” y su interpretación ganadora del Oscar como Angelo Maggio en “From Here to Eternity”.

Su vida amorosa incluyó matrimonios con Ava Gardner, Mia Farrow y Barbara Sinatra. Pero fue en su primer matrimonio con Nancy Barbato cuando tuvo hijos: Tina, Nancy y Frank Sinatra Jr.

La estrella también era conocida por sus supuestos vínculos con la mafia, y su ex asesor de gira, Tony Oppedisano, le dijo a Page Six que creía que los rumores provenían de sentimientos anti-italianos estadounidenses.

Aún así, los estrechos vínculos con personas como el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, provocaron que se llevara a cabo una investigación del FBI, según informó History.com. Sinatra mantuvo su inocencia.

La estrella falleció en 1998.

Esto es lo que necesita saber:

Sinatra murió de un ataque al corazón

Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California, según The New York Times. Tenía 82 años.

Si bien su publicista, Susan Reynolds, inicialmente le dijo a la publicación que estaba con su esposa e hijos en el momento de su muerte, eso parece que no es cierto. La cuarta esposa de Sinatra y sus hijos no tenían una buena relación y, según Desert Sun, su hija Tina se enteró del fallecimiento de su padre por teléfono “después de ver el episodio final de ‘Seinfeld'”.

El cantante conocido como “The Voice” luchó contra varios problemas médicos en sus últimos años, que incluían “problemas cardíacos y respiratorios, presión arterial alta, neumonía, cáncer de vejiga y demencia”, según informó PBS. Según el medio, sus últimas palabras fueron: “Estoy siendo derrotado”.

PBS también informó que su muerte fue llorada en todo el país: el Empire State Building encendió sus luces azules durante tres días y el Strip de Las Vegas bajó la intensidad de sus luces.

Su funeral tuvo lugar el 20 de mayo de 1998.

Sinatra luchó contra enfermedades mentales

Cuando evaluó su propia personalidad en 1963, The New York Times citó a Sinatra diciendo: “Siendo un maníaco-depresivo total y habiendo vivido una vida de violentas contradicciones emocionales, tengo una capacidad demasiado aguda para la tristeza y la euforia. Cualquier otra cosa que se haya dicho sobre mí personalmente no tiene importancia. Cuando canto, creo, soy honesto”.

Su salud mental parecía muy delicada en la década de 1950, según PBS, cuando su carrera llegó a un punto muerto.

PBS informó que Sinatra intentó suicidarse tres veces durante su matrimonio con Gardner, que duró desde 1951 hasta 1957. El medio informó en un caso que la estrella entró en su habitación con una pistola en la cabeza, y Gardner finalmente tuvo que luchar para tomar el arma antes de que disparara.