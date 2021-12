David Koresh: ¿cómo murió el líder de la secta de Wako?

David Koresh murió de una herida de bala en la cabeza dentro del complejo Branch Davidian en Waco, Texas. Eso se sabe con certeza sobre la causa de su muerte. Sin embargo, nunca ha estado del todo claro si se suicidó o fue asesinado.

La serie de Netflix Waco, que se emitió anteriormente en la televisión Paramount, explica que el final del líder de Branch Davidian fue claro. (Tenga en cuenta que habrá spoilers de la serie en este artículo).

En el programa, la mano derecha de Koresh, Steve Schneider, aparece matando a Koresh (con su bendición) con una herida de bala en la frente, mientras el gobierno federal atacaba el complejo con tanques y lo incendiaba. Schneider luego se suicida.

En la vida real, el informe de la autopsia dice que la causa de la muerte de Koresh fue “un traumatismo craneoencefálico debido a una herida de bala en la mitad de la frente”. Sin embargo, nunca se pudo determinar si Koresh murió asesinado o fue un suicidio porque su cuerpo estaba muy carbonizado.

Sin embargo, ¿cuál es la verdadera historia de la muerte de Koresh? Es cierto que el cuerpo de Schneider se encontró algo cerca del de Koresh.

Esto es lo que necesita saber:

David Koresh murió de un disparo en el centro de su frente

A pesar del incendio a su alrededor, una cosa es segura: Koresh tuvo su fin a causa de una herida de bala en la cabeza, según The New York Times. Sin embargo, el Times informó que las autoridades no confirmaron si Koresh “había sido asesinado o si se había suicidado”. El periódico señaló que la herida de bala “estaba en el centro de su frente”. Su cuerpo fue encontrado “cerca de la cocina y el área de comunicaciones del complejo”.

The Oklahoman informó que el portavoz principal del FBI dijo durante una charla que había evidencia de que Schneider había matado a Koresh.

En un discurso, Bob Ricks teorizó que Schneider “probablemente se dio cuenta de que estaba lidiando con un fraude. Después de haber causado tanto daño y destrucción, probablemente quería salir de eso y no podía tolerar la situación”. Por supuesto, quedan otras dos posibilidades: que Koresh se suicidara o que Schneider lo matara, pero a petición de Koresh.

El médico forense del condado de Tarrant, Nizam Peerwani, dijo a The Dallas Morning News que no era posible estar seguro de si Koresh murió por suicidio u homicidio porque su cuerpo estaba muy quemado. Sin embargo, dijo que era “posible” que la teoría del FBI fuera correcta.

Según el Waco Tribune, el cuerpo de Steve Schneider fue descubierto en la sala de comunicaciones en la misma habitación que el cuerpo de Koresh. Schneider también murió posiblemente de una herida de bala en la cabeza, a los 48 años. Como en la serie, Schneider, en la vida real, fue el hombre que lidió con las negociaciones con el FBI durante el enfrentamiento.

También acordó dejar que su esposa Judy tuviera relaciones sexuales, y posiblemente, un bebé, con Koresh. Judy Schneider y el niño también murieron en el infierno.

Koresh murió de una herida de bala en la cabeza, según informó también el Waco Tribune. El cuerpo de Steve Schneider estaba demasiado carbonizado para que la herida de bala fuera la causa de su muerte. Según The New York Times, Steve “pudo haber muerto tanto por inhalación de humo y envenenamiento por monóxido de carbono como por una posible lesión traumática en la cabeza por una explosión o un disparo”.

Schneider estaba cada vez más molesto durante la negociación. El New York Times describió cómo Schneider tomó el teléfono para escuchar al FBI advertir que se bombearían gases lacrimógenos dentro del edificio si no había una una rendición inmediata. “Colgó el auricular de golpe, acercó el teléfono a una puerta y lo arrojó al jardín delantero”, informó el Times.

Puede leer el informe de la autopsia de Koresh aquí. También confirma que sufrió una “herida de bala de entrada en la mitad de la frente”.