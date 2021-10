Catherine Khan falleció tras ser empujada de un Lamborghini

Catherine Khan fue identificada por familiares y amigos como la mujer que murió cuando fue expulsada de un Lamborghini en Atlanta, Georgia.

¿Cómo murió Khan? Eso está siendo investigado por la policía de Atlanta, que está tratando de averiguar si saltó o fue empujada fuera del vehículo de lujo. Surgió un video que mostraba una discusión poco antes de su muerte; puedes verlo más adelante en este artículo. La policía emitió un audio del 911 que muestra que la persona que llamó inicialmente creía que Khan fue “expulsado” del Lamborghini.

“No puedo creer que te hayas ido”, escribió un amigo en la página de Facebook de Khan.

Esto es lo que necesita saber:

#EXCLUSIVE video of fight that led up to a woman found dead after being thrown out of a Lamborghini in #Buckhead #Atlanta last night pic.twitter.com/IbBCzt2v6Z

— ATL Uncensored | Atlanta News (@ATLUncensored) October 12, 2021