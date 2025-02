Critican a la Casa Blanca por video de ilegales encadenados con sonido ASMR

En menos de 24 horas, el video publicado por la Casa Blanca en sus redes ha sido visto más de 70 millones de veces. El video de 41 segundos titulado “ASMR: vuelos de deportación de extranjeros ilegales”, muestra las cadenas que le ponen a los ilegales cuando están siendo deportados. También se ve como un inmigrante encadenado abordando un avión.

Más de un internauta ha expresado su molestia por las imágenes. “Independientemente del estatus migratorio, se debe respetar la dignidad humana. La deportación es un asunto serio, no un entretenimiento. Deberíamos priorizar políticas humanas y un trato justo para todas las personas”, comentó un usuario.

Significado de ASMR

ASMR: Illegal Alien Deportation Flight 🔊 pic.twitter.com/O6L1iYt9b4 — The White House (@WhiteHouse) February 18, 2025

Pero las criticas se han disparado más porque la Casa Blanca tituló el video con las iniciales “ASMR”.

ASMR es un acrónimo en inglés que significa “Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma” (Autonomous Sensory Meridian Response). Es una experiencia sensorial y física que puede ser placentera y relajante.

En otras palabras, ASMR son sonidos grabados de cera para causar placer.

En el video publicado de la Casa Blanca se escucha de cerca el sonido de las cadenas mientras las colocan en la pista. También se escucha el sonido de las esposas cuando se las están poniendo al indocumentado. Después se escucha el sonido de las cadenas de sus pies tocando el metal de las escaleras al subir al avión.

“Si disfrutas esto, debes reflexionar profundamente sobre el tipo de persona que aspiras a ser”, comentó un usuario.

If you enjoy this, you need to deeply reflect on the kind of person you aspire to be. — Timothy Bellman (@Timothy_Bellman) February 18, 2025

“Esto es repugnante… ¿Es esto realmente en lo que se ha convertido Estados Unidos?…”, dijo otro.

This is disgusting…..Is this really what America has become…… — Tina Van Rikxoord (@VanRikxoordt) February 19, 2025



“Esto es realmente deprimente, Estados Unidos es mejor que esto. 🇺🇸”, dijo otro.

This is really depressing, America is better than this. 🇺🇸 — Dj Omega Mvp (@DjOmegaMVP) February 18, 2025

“Está por debajo de la dignidad de la Casa Blanca publicar esto. Absolutamente repugnante”, agregó otro.

This is beneath the dignity of the White House to post this.

Absolutely disgusting. — Christine Walker (@cwalkersocal54) February 18, 2025





El video fue compartido por la oficina de Seattle

El video fue compartido inicialmente por la oficina de Seattle del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y decía: “Vuelo de expulsión. Un grupo de extranjeros indocumentados son trasladados en avión desde Seattle como parte de un proceso para finalizar el regreso a sus países de origen”.

El video original de ICE comienza con una toma de un oficial con una chaqueta marcada “ERO” (Operaciones de cumplimiento y deportación). Mientras que la versión de la Casa Blanca comienza con un clip diferente: un oficial ajustando el cuello de un migrante encadenado.

El video de ICE originalmente colocaba esta toma al final, pero en la versión de la Casa Blanca, se movió al principio. La Casa Blanca retuiteó por primera vez el vídeo de ICE sin comentarios.

La Casa Blanca publicó la versión editada con la etiqueta “ASMR”.