La Casa Blanca publica meme dedicado a los inmigrantes en San Valentín

La Casa Blanca publicó una tarjeta rosa decorada con corazones y los rostros del presidente Donald Trump y su jefe fronterizo Thomas Homan. La tarjeta contiene un poema clásico que fue cambiado en forma de meme que envía un mensaje directo a quienes quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

El mensaje del Día de San Valentín enviado por la Casa Blanca este viernes es una amenaza para los inmigrantes potenciales que pensaban dirigirse a Estados Unidos sin las visas y los trámites necesarios.

En español dice lo siguiente:

Las rosas son rojas

Las violetas azules

Entra ilegalmente

y te deportare

La publicación de Facebook tuvo más de 1.000 reproducciones y 2.000 comentarios en menos de 15 minutos.

Esta no es la primera vez que una publicación en las redes sociales de la Casa Blanca sobre el Día de San Valentín se centra en un mensaje político y aparece en los titulares. El año pasado, la administración Biden publicó un meme “deseándole” al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un feliz día de San Valentín después del fallido acuerdo fronterizo.

Estaba acompañado de un poema que decía: “Las rosas son rojas, las violetas son azules, el acuerdo fronterizo fue aplastado, gracias a ti”.

