La Casa Blanca usa caricaturas para enviar nueva advertencia a ilegales

La Casa Blanca vuelve a enviar nueva advertencia a quienes entren ilegalmente a Estados Unidos. El miércoles, la administración de Trump publicó en su cuenta X, antes conocida como Twitter, el mensaje que “no es difícil de seguir: Cruzar ilegalmente. Unirse a una pandilla. Ser deportado. Punto final”. El mensaje va acompañado con una tira cómicas donde se ve a un hombre cruzando la frontera, luego posando tatuado y vistiendo una camiseta de MS-13, después aparece siendo esposado por ICE y entrando a la mega prisión CECOT de El Salvador. Abajo lo puede ver.

Not hard to follow: Cross illegally. Join a gang. Get deported. End of story. pic.twitter.com/2WmrJfSlfI

— The White House (@WhiteHouse) April 23, 2025