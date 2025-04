La Casa Blanca confirma que busca formas para deportar a ciudadanos americanos

El presidente Donald Trump está considerando la idea de deportar a El Salvador a ciudadanos estadounidenses que sean delincuentes violentos, confirmó este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca. “El presidente ha hablado de esta idea públicamente en varias ocasiones. También lo ha hablado en privado”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su sesión informativa diaria.

Leavitt sugirió que la iniciativa se limitaría a personas que hayan cometido delitos graves, pero Trump también ha mencionado la posibilidad de enviar al extranjero a personas que cometan delitos menores. Cualquier medida similar por parte de la administración Trump seguramente será impugnada en los tribunales. Tampoco está claro qué autoridad legal podría utilizarse para justificar la expulsión de ciudadanos estadounidenses de su país.

“Se trata de criminales atroces y violentos que han violado las leyes de nuestra nación repetidamente. Son delincuentes violentos y reincidentes en las calles estadounidenses”, declaró Leavitt en la rueda de prensa.

La secretaria de prensa dijo que las deportaciones sólo se llevarían a cabo si la ley lo permite, y agregó que Trump y su administración dudan que pase el escrutinio legal.

BREAKING NEWS: In a shocking statement, Karoline Leavitt confirms the Trump Administration is taking steps on a pathway to deport AMERICAN CITIZENS to El Salvador. This is absolutely insane. pic.twitter.com/UVesM2yKrd

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) April 8, 2025