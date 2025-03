La Casa Blanca publica meme de indocumentada llorando al ser arrestada por ICE

La Casa Blanca ha compartido una ilustración al estilo Studio Ghibli de una narcotraficante convicta llorando durante su arresto por agentes federales de inmigración. La imagen fue publicada en las redes sociales de la Casa Blanca en X (antes conocido como Twitter), junto con fotografías del arresto.

Tras la publicación, la cuenta en redes de la Casa Blanca se ha convertido en el centro de las criticas por los internautas.

En el meme está un agente de ICE arrestando a Basora-González en Filadelfia tras reingresar ilegalmente al país. La noticia del arresto de Basora-González fue noticia inmediatamente después de que los federales compartieran imágenes de ella llorando mientras se la llevaban esposada. Abajo puede ver la imagen original y el meme creada al estilo Studio Ghibli.

La mujer de la foto, Virginia Basora-González, dominicana de 36 años, había sido deportada de Estados Unidos tras ser condenada por tráfico de fentanilo. Ella fue arrestada en Filadelfia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntamente reingresar ilegalmente a EE. UU., informa Newsweek.

Basora-González fue vista llorando al ser detenida, el momento que captó la atención del público. El meme capta un momento de angustia humana usando la animación de Studio Ghibli, la cual se ha convertido tendencia de utilizar imágenes generadas por IA para representar algunos de los momentos icónicos del presidente Donald Trump.

🇺🇸Virginia Basora-Gonzalez, a previously deported alien felon convicted of fentanyl trafficking, was arrested by @ICEgov in Philadelphia after illegally reentering the U.S.

She wept when taken into custody (picture attached). pic.twitter.com/qwTpCgTRu9

— The White House (@WhiteHouse) March 18, 2025