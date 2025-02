La Casa Blanca empezará a controlar la prensa: ¿Qué pasó?

La Casa Blanca anunció este martes 25 de febrero que el gobierno de Trump empezará a determinar qué medios tendrán acceso a los eventos del presidente. La medida fue anunciada por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. “Me enorgullece anunciar que vamos a devolver el poder a las personas que leen sus periódicos, que ven sus programas de televisión y que escuchan sus estaciones de radio. De ahora en adelante, el grupo de prensa de la Casa Blanca será determinado por el equipo de prensa de la Casa Blanca“, dijo Leavitt. “Los medios tradicionales que han participado en el grupo de prensa durante décadas todavía podrán unirse. No teman, pero también ofreceremos el privilegio a los medios que lo merecen y a quienes nunca se les ha permitido compartir esta increíble responsabilidad”.

Esta medida está dejando a un lado la labor de décadas de la Asociación Nacional de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

Leavitt afirmó que se le dará acceso a nuevos medios, aunque se mantendrá la rotación de las cinco grandes televisoras del país. “Agregaremos servicios de transmisión adicionales que lleguen a diferentes audiencias que los tradicionales canales de cable y televisión abierta”, dijo Leavitt. “Este es el panorama en constante cambio de los medios de comunicación en los Estados Unidos hoy en día. Seguiremos rotando a un presentador de prensa escrita que tiene la gran responsabilidad de transcribir rápidamente los comentarios del Presidente y difundirlos al resto del mundo”.

#POLÍTICA | 🇺🇸 La secretaria de prensa de la Casa Blanca anunció que la Asociación de Corresponsales ya no controlará el acceso al presidente. A partir de ahora, el equipo presidencial gestionará el grupo de seguimiento y la entrada a los actos, incluyendo nuevos medios,… pic.twitter.com/c6WCjIqyiQ — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) February 25, 2025

Leavitt dijo que la Casa Blanca planea continuar con esas rotaciones de grupos de prensa, radio y televisión, pero agregaría representantes de medios adicionales “que han sido negados durante mucho tiempo” a las agrupaciones diarias de periodistas. Además, dijo que planean agregar más medios y reporteros al grupo “que estén bien capacitados para cubrir las noticias del día”.

WHCA no está contento

La decisión de la Casa Blanca “desgarra la independencia de una prensa libre en Estados Unidos”, dijo en un comunicado el presidente de la WHCA, Eugene Daniels. “[Esto] sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubrirán al presidente. En un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio cuerpo de prensa”.

Daniels asegura que la WHCA no recibió ningún aviso de la Casa Blanca antes de la decisión. En esta ocasión la Casa Blanca de Trump agregó un “nuevo asiento para los medios” en la sala de reuniones para brindar acceso a medios más diversos. En la sesión informativa del martes estuvo representado el medio digital Semafor.

La Casa Blanca había bloqueado al Associated Press

Cabe mencionar que la Casa Blanca originalmente bloqueó a The Associated Press la semana pasada desde la Oficina Oval y el Air Force One porque la organización de noticias se abstuvo de cambiar el nombre del “Golfo de México” a “Golfo de América”.