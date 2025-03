Casa Blanca confirma que por error envió mensaje a periodista: ¿Contenía planes de guerra?

La Casa Blanca confirmó este lunes que efectivamente un periodista fue agregado por equivocación a un chat grupal en el que altos funcionarios de seguridad nacional estadounidenses planeaban un ataque contra los rebeldes hutíes de Yemen, reportó BBC. “Tuve mucha suerte de que incluyeran mi número de teléfono”, dijo Jeffrey Goldberg, redactor jefe de la revista The Atlantic, a PBS News.

Goldberg recibió un mensaje dentro de un grupo en la aplicación llamada Signal que incluía varios contactos, como los del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, y del vicepresidente JD Vance.



El periodista asegura que el 11 de marzo recibió una solicitud de conexión en la aplicación de mensajería cifrada Signal desde una cuenta que supuestamente era la de Waltz. Cuatro días después, el 15 de marzo, Goldberg recibió un mensaje dentro de un grupo compuesto de altos funcionarios de seguridad nacional estadounidense. En el mensaje, los altos funcionarios estadounidenses discutían planes de ataques contra los rebeldes hutíes de Yemen a principios de este mes.

“Estaba enviando mensajes de texto con planes de ataque. Cuándo se atacarían los objetivos; cómo se atacarían; quiénes estaban en los objetivos; cuándo ocurriría la siguiente secuencia de ataques”, declaró Goldberg el lunes por la noche en CNN.

Cabe mencionar que la plataforma Signal es utilizada por periodistas y funcionarios de Washington por la naturaleza segura de sus comunicaciones, la posibilidad de crear alias y el envío de mensajes que desaparecen.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, argumentó en una publicación en X (antes conocida como Twitter) que no se discutieron “planes de guerra” en el chat de la aplicación Signal. Al igual que lo hizo el lunes por la noche el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que dijo que no se envió material clasificado al hilo.

Leavitt, quien desestimó a Goldberg, calificándolo de “conocido por su discurso sensacionalista”, también afirmó que la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha proporcionado orientación sobre las plataformas que los funcionarios del gobierno pueden usar para comunicarse. No está claro si Signal, una aplicación que ofrece cifrado y funciones como mensajes que desaparecen, es una plataforma aprobada.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:

1. No “war plans” were discussed.

2. No classified material was sent to the thread.

3. The White House Counsel’s Office has provided guidance on a number of different…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 25, 2025