Carolina del Sur – Resultados y Mapa en Vivo: Sigue la elección presidencial 2020

Los votantes de Carolina del Sur han emitido sus votos en las elecciones presidenciales del 2020 y los resultados se están tabulando en todo el estado de Palmetto. El presidente Donald Trump ganó fácilmente en Carolina del Sur en el año 2016 y se esperaba que recogiera sus 9 votos electorales nuevamente en la carrera contra el exvicepresidente Joe Biden.

El candidato del Partido Verde Howie Hawkins, el candidato libertario Jo Jorgensen y el candidato del partido Alliance Roque De La Fuente también estuvieron en la boleta electoral en Carolina del Sur. Las urnas estaban abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el día de las elecciones.

Siga los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, cortesía de los socios de Heavy en Decision Desk HQ a continuación:

Vea los resultados de las elecciones presidenciales más recientes de Carolina del Sur y el mapa de votos en todo el estado aquí

Los resultados de las elecciones presidenciales de Carolina del Sur se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Al pasar el cursor sobre cada condado, se mostrarán resultados localizados.

En los últimos días de las elecciones, los habitantes de Carolina del Sur formaron largas filas para emitir sus votos anticipadamente. The Post and Courier informaron el 31 de octubre que algunos votantes tuvieron que esperar hasta cuatro horas para emitir sus votos debido a las grandes multitudes. Muchos lugares de votación satélite se cerraron durante el fin de semana, lo que obligó a los votantes a esperar en la sede electoral del condado. The State informó que la participación temprana en Carolina del Sur aumentó a más del doble en comparación con las elecciones presidenciales de 2016.

Además de la carrera presidencial, los votantes de Carolina del Sur también están seleccionando 7 representantes para el Congreso.. Los titulares incluyeron a cinco republicanos y dos demócratas.

En el primer distrito del Congreso, el representante Joe Cunningham enfrentó una reñida carrera por la reelección contra la contendiente republicana Nancy Mace. En el segundo distrito del congreso, el representante demócrata Adair Ford Borough gastó más que el representante Joe Wilson quien esperaba negarle a Wilson un décimo mandato. En el tercer distrito del Congreso, el representante Jeff Duncan enfrentó una revancha contra el demócrata Hosea Cleveland. El cuarto distrito enfrentó al representante William Timmons contra el demócrata Kim Nelson. Los votantes del quinto distrito eligieron entre el representante Ralph Norman Jr. y el demócrata Moe Brown. En el sexto distrito, el representante Jim Clyburn buscaba su decimoquinto mandato en el Congreso contra el republicano John McCollum. Y en el distrito 7, el representante Tom Rice se enfrentó a la demócrata Melissa Watson.

Los resultados por la carrera por llegar a la Casa se puede ver a continuación haciendo clic en Carolina del Sur en el mapa o seleccionando Carolina del Sur en el menú desplegable. Al pasar el cursor sobre el distrito, se mostrarán los resultados de cada carrera.

La carrera por el Senado entre el titular Lindsey Graham y el retador Jaime Harrison atrajo la atención nacional en las semanas previas a las elecciones. Los resultados de las elecciones al Senado se pueden ver en el widget a continuación. Al pasar el cursor sobre cada condado, se mostrarán resultados localizados.

Trump mantuvo una ventaja constante sobre Biden antes de las elecciones, según las encuestas

Donald Trump ganó casi el 55 por ciento de los votos en Carolina del Sur en 2016. Se esperaba que el actual mandatario volviera a dominar el estado en 2020, según las encuestas.. Una encuesta realizar por la Universidad de East Carolina en octubre 26 mostró que Trump lideraba a Biden en un 7 por ciento entre los votantes probables, con un 4 por ciento indeciso. Una encuesta de CBS News de finales de septiembre tenía a Trump por delante en 10 puntos porcentuales.

Los votantes de Carolina del Sur pudieron votar entre las 7 a.m. y las 7 p.m. el día de las elecciones, pero cualquier persona que permanezca en la fila a las 7 p.m. todavía se le permitió votar. Sin embargo, un aumento en la votación anticipada ha sido el tema que domina los titulares en el estado de Palmetto.

Hasta el 28 de octubre, más de un millón de personas habían emitido su voto en ausencia ya sea por correo o en persona. La Comisión Electoral de Carolina del Sur esperaba que 1.3 millones de personas votaran anticipadamente, lo que representaría hasta la mitad del total de votos del estado. Según WPDE-TV, los votantes negros, que representan el 39 por ciento de la población de Carolina del Sur, habían emitido alrededor del 43 por ciento de los votos ausentes hasta el 23 de octubre.

Se incentivó a los votantes de Carolina del Sur a devolver las boletas por correo lo antes posible. Carolina del Sur no acepta boletas de voto ausente después del cierre de las urnas el día de las elecciones, incluso si la boleta tiene matasellos anterior. 7:00 p.m. el 3 de noviembre era la fecha límite firme.

Carolina del Sur ha votado a los republicanos de manera confiable desde la década de 1960, con la excepción de las elecciones de 1976

Carolina del Sur ha sido un estado rojo confiable desde la década de 1960. De acuerdo a 270toWin, los votantes de Carolina del Sur han seleccionado al candidato republicano a la presidencia en todas las elecciones, excepto una vez, en los últimos 50 años. El resultado atípico fue en 1976, cuando el estado se inclinó hacia el demócrata en apoyo del nativo de Georgia, Jimmy Carter.

En 2016, Trump obtuvo casi el 55 por ciento de los votos en Carolina del Sur sobre el 40,7 por ciento de Hillary Clinton. En 2008 y 2012, el presidente Barack Obama perdió el estado de Palmetto con, respectivamente, 44,9 por ciento y 44,1 por ciento de los votos. El presidente George W. Bush ganó Carolina del Sur por un margen aún mayor que Trump. Bush recibió el 56,8 por ciento de los votos en 2000 y el 58,1 por ciento en 2004.

Siga los resultados de la carrera presidencial de 2020 de todo el país y el mapa actualizado del Colegio Electoral, a continuación

Heavy se ha asociado con Decision Desk HQ para obtener los resultados de las elecciones en vivo de todo el país. Estos resultados se pueden ver a continuación:

Decision Desk HQ también está rastreando la carrera a 270 votos del Colegio Electoral, el número necesario para que Trump o Biden aseguren la presidencia. Estos resultados están disponibles a continuación:

