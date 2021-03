Carlos Orduz: Pantalla gigante cae sobre periodista durante programa en vivo – Video

Un accidente con fortuna ocurrió este martes durante la emisión de ESPN FC Colombia, de la cadena noticias de ESPN, donde una pantalla gigante de la escenografía cayó violentamente sobre el periodista Carlos Orduz, quien afortunadamente salió ileso del impactante golpe.

El impactante incidente sucedió cuando Carlos Orduz regresaba a su lugar en el panel tras brindar información vinculada a los clubes Junior de Barranquilla y Atlético Nacional de Medellín, reporta diario La Nación.

“Tranquilo, tranquilo, tranquilo”, se escucha decir a un compañero de Orduz ni bien había ocurrido el accidente. El video circuló por redes sociales y se viralizó a los pocos minutos.

Este accidente recién sucedió esta noche en el programa de los colegas de ESPN en Bogotá al aire. El fuerte golpe lo recibió el colega Carlos Orduz. Que no sea nada grave Dios mío bendito 🙏🙏 pic.twitter.com/GBVzr7LojV — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) March 10, 2021

El Tiempo de Colombia, en tanto, informa que después del accidente, Orduz fue trasladado inmediatamente a un hospital. La misma fuente subraya que el periodista tiene una inflamación en la nariz, un hematoma y un diente herido.

Al observar la caída de la escenografía, el conductor del ciclo deportivo, Francisco “Pacho” Vélez, anunció una pausa comercial para que Orduz pueda recibir asistencia inmediata.

Pacho Vélez, compañero de programa de Carlos Orduz, brindó el primer parte médico del periodista accidentado

Un parte de tranquilidad para todos. Nuestro compañero Carlos Orduz se encuentra bien. #ESPNRadioColombia pic.twitter.com/hLCAGUCxbQ — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 10, 2021

Al poco tiempo del accidente, el conductor “Pacho” Vélez compartió un video en su cuenta de Twitter para enviar tranquilidad a los televidentes, amigos y familiares de Carlos Orduz.

“Un saludo para todos, queremos enviarles un parte de tranquilidad después del incidente que se nos presentó al inicio de nuestro programa”, comenzó Vélez con su mensaje público.

Y continuó: “Nuestro compañero Carlos Orduz, después de la revisión, se encuentra afortunadamente en perfectas condiciones. Agradecemos los mensajes, la solidaridad y el acompañamiento de los colegas y el mundo en general. Y esperamos pronto estar nuevamente con ustedes”.

Primeras palabras de Carlos Orduz tras el incidente en el estudio de televisión

Ya recuperado del golpe, Carlos Orduz también apeló a Twitter para dar sus primeras declaraciones post incidente y se mostró sin secuelas.

Buenas noches, un saludo especial, soy Carlos Orduz. Con respecto al incidente que sucedió esta noche en el arranque de nuestro programa ESPN Radio quiero decirles que estoy bien. Ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Mucha tranquilidad. Les agradezco la solidaridad y todos los mensajes. Y quiero decirles que miren… estoy bien. Muchas gracias a todos, un saludo especial.

Carlos Orduz dio detalles del accidente en el aire de ESPN

Este jueves Carlos Orduz retomó su vida habitual tras el accidente en pleno aire de ESPN FC y dio detalles del golpe que podría haberle causado graves heridas.

“Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave, pues lo que yo logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo”, contó Orduz este miércoles en diálogo con La FM.

"Quisiera ir a trabajar hoy, pero me dieron tres días de incapacidad": Carlos Orduz https://t.co/LdHLiLp0Qo — La FM (@lafm) March 10, 2021

“Cuando le levanté yo dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre en mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores”, declaró al ser consultado por el citado medio.

En cuanto a la conclusión médica tras la atención brindada, Orduz contó que “por fortuna la conclusión de los médicos es que solo sufrí un golpe y que no tuve una lesión, la cosa no pasó a mayores”.

Por último, Orduz destacó la atención recibida en ESPN tras el accidente, de acuerdo a lo que informa La FM.

