La beatificación de Carlo Acutis: Quién es el Influencer? [FOTOS]

Este sábado 10 de octubre en la ciudad de Asís, Italia, se llevó a cabo la beatificación de Carlo Acutis, un joven que dedicó su corta vida a predicar el amor al prójimo y con su ejemplo, y llevar la Palabra de Dios al mundo a través de internet.

Cabe mencionar que la tumba del venerable Carlos Acutis, fallecido el 12 de octubre de 2006, a la edad de 15 años, fue revelada al público el pasado 30 de septiembre. El “cuerpo mortal” del adolescente “está destinado a la resurrección”, según lo descrito el 01 de octubre por el arzobispo Domenico Sorrentino de Asís, de acuerdo a información reseñada por Catholic News Agency.

Desde el jueves, se abrió a la veneración pública la tumba de Acutis, que antecede a la beatificación del joven programador informático. Según Walks of Italy, “la ‘beatificación’ es el paso justo antes de la santidad. Al embellecer a alguien, la Iglesia proclama que esa persona en cuestión está a) definitivamente en el cielo y b) definitivamente puede suplicarle a Dios en su nombre si ora por él.”

Si bien teóricamente estos dos pasos se creen para cualquier otro cristiano en el cielo, la beatificación es un proceso que se lleva a cabo “para demostrar que este es el caso”, señala Walks of Italy.

Acutis, nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Pero sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, trasladaron a la familia a Milán, Italia, unos meses después de su nacimiento. Andrea Acutis dijo que la devoción de su hijo a Dios comenzó a muy temprana edad, a pesar de que ninguno de sus padres era particularmente religioso.

El devoto adolescente es recordado por su amor por el fútbol, los videojuegos, por enfrentarse al bullying en la escuela y por su profunda pasión por la religión. Acutis rara vez faltó a misa, se confesaba todas las semanas y usó sus habilidades informáticas para crear una base de datos en línea de los milagros eucarísticos. Se sintió particularmente atraído por las enseñanzas de San Francisco de Asís, por lo que solicitó ser enterrado en Asís, según informó Catholic News Agency.

Assis anunció el jueves: “Hoy lo vemos de nuevo en su cuerpo mortal. Un cuerpo que ha pasado, en los años del entierro en Asís, por el proceso normal de descomposición, que es el legado de la condición humana después de que el pecado lo haya alejado de Dios, la fuente de vida. Pero este cuerpo está destinado a la resurrección.”

Después de sufrir una hemorragia cerebral, se encontró que el cuerpo de Acutis estaba incorrupto

La causa de la muerte de Acutis se debió a su diagnóstico de leucemia. Sufrió una hemorragia cerebral el día de su muerte.

“Se descubrió que su cuerpo era completamente integral, no intacto, sino integral, con todos sus órganos. Se hizo un trabajo en su rostro”, aseguró Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, según Catholic News Agency.

“De alguna manera se volverá a ver su rostro terrenal. Pero ese rostro, no lo olvidemos, por ahora no apunta a sí mismo, sino a Dios”, dijo el arzobispo Sorrentino.

El cuerpo de Acutis, que está vestido de manera informal con jeans y zapatos Nike, estará expuesto en una tumba de vidrio hasta el 17 de octubre. Su misa de beatificación está programada para el 10 de octubre en la Basílica de San Francisco, de acuerdo con Catholic Review.

El Vaticano también elogió al joven programador de computadoras. El Papa Francisco escribió sobre Acutis en su exhortación a los jóvenes: “Christus Vivit, (Cristo vive)”, que este niño inspirador “era muy consciente de que todo el aparato de comunicación, publicidad y redes sociales puede usarse para adormecernos, para hacernos adictos al consumismo y comprar lo último en el mercado, obsesionados con nuestro tiempo libre, atrapados en la negatividad.”

“Sin embargo, sabía cómo utilizar la nueva tecnología de comunicaciones para transmitir el Evangelio, comunicar valores y belleza”, agregó el Papa Francisco.

Debido a la leucemia de Acutis, sus órganos no pudieron ser donados

Andrea Acutis dijo que la familia inicialmente quería donar los órganos de su hijo, pero debido a su diagnóstico de leucemia, esa ya no era una opción. Sin embargo, la madre de Acutis está “encantada de que finalmente se haya abierto la tumba de Carlos”, según informó Catholic News Agency. Ella está encantada de que todos los que amaban a su hijo “podrán verlo y venerarlo de una manera más fuerte y atractiva”.

“Esperamos que a través de la exposición del cuerpo de Carlos, los fieles puedan elevar con más fervor y fe sus oraciones a Dios, que a través de Carlos, nos invita a tener más fe, esperanza y amor por él y por nuestros hermanos y hermanas como lo hizo Carlos en su vida terrenal”, dijo Andrea Acutis.

El corazón de Acutis ahora se considerará una reliquia y “se exhibirá en un relicario en la Basílica de San Francisco”, informó Catholic News Agency.

