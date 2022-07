Canícula 2022: ¿Cuándo inicia y qué es?

Con la llegada del solsticio de verano el pasado 21 de junio, llegó oficialmente el calorcito. Pero te has preguntado por qué en los meses de julio y agosto sientes que el sol te quema, no aguantas el sofoco, miras al cielo y no hay ni una nube blanca y pareciera que todo replandeciera. Este es el fenómeno de la canícula, y que muchos si apenas hemos oído esta palabra.

¿Qué es la canícula?

¡Se acerca la canícula! Será un mes con intenso calor todos los días, alertanhttps://t.co/R0B60C2XyG pic.twitter.com/vVQW0dOoS6 — Milenio (@Milenio) June 21, 2022

La palabra deriva de “canes”, que significa “perros”. Se utiliza para nombrar al fenómeno de calor abrasivo debido a una base astronómica, ya que se refiere a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, cuya primera aparición en el horizonte coincidía con el fenómeno de calor excesivo.

“La canícula se origina por el desplazamiento e intensificación de los sistemas de alta presión –conocidos también como anticiclones semipermanentes— del Pacífico y, principalmente, del Atlántico”, detalla la Comisión Nacional del Agua en México, según ViveUSA.

¿Cómo se presenta?

¿Por qué #Canícula? Conoce los detalles que dieron origen a este nombre pic.twitter.com/R6KgKtmNAD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2017

Este fenómeno meteorológico se presenta cada año y se define como el periodo de calor más intenso y de sequía, caracterizado por la ausencia o la disminución de las lluvias.

El veranillo o sequía interestival, como también se le conoce, dura aproximadamente 40 días, y se presenta dos veces al año, la primera fecha es entre marzo y abril, y la segunda es entre julio y agosto.

¿Cuándo comienza y cuándo termina el fenómeno de la canícula 2022?

En este 2022, en territorio de los Estados Unidos, se calcula que arrancará el domingo 3 de julio y durará hasta el jueves 11 de agosto, aunque puede extenderse hasta los primeros días de septiembre.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, los efectos producidos por este fenómeno meteorológico se sienten más en México, particularmente sobre el Golfo, en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato y una parte de San Luis Potosí.

Dice el establecimiento que, entre tanto hacia el lado del Pacífico, la canícula afecta las áreas que van desde Jalisco hasta Chiapas, comprendiendo la Península de Yucatán.

Cabe señalar, que los estados que este año se verán menos afectados por la canícula son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit y Sonora.

De hecho, informa Conagua, que la canícula no suele presentarse de igual manera en todas las regiones, que varia de un lugar a otro, y que además el fenómeno puede ser suavizado por otros eventos climáticos como de ciclones, ondas tropicales y otros más, que por supuesto requieren de un monitoreo constante.

¿Hay que protegerse de la canícula?

A pesar de que cómo se mencionó anteriormente este fenómeno no afecta por igual todos, es importante que las personas sepan que hay que protegerse contra los intensos rayos del sol y la ola de calor.

La canícula, es una temporada que exacerba las condiciones de salud de muchas personas. Ejemplo de ello, son las personas que sufren de presión arterial alta, quienes deben estar resguardadas del sol y del calor, deben hidratarse constantemente y deben evitar sobreesfuerzos, (actividad física extrema), para mantener una presión estable.

Así mismo, quienes padecen de afecciones en la piel o de cáncer, deben cubrirse, y estar a la sombra, para evitar las quemaduras.

Además, no hay que olvidar que la canícula por traer sequía es fuente de plagas y de insectos que pueden afectar tanto la agricultura como a los mismos seres humanos, susceptibles de cualquier picadura infecciosa o ataque mortal.

Dentro de las recomendaciones generales para protegerse de la canícula están las siguientes:

• No exponerse a los rayos solares a rayos solares entre las 11:00 y 17:00 horas;

• Consumir abundante agua;

• Usar ropa cómoda, clara y fresca

• Utilizar gorros, sombreros o sombrillas;

• En caminatas o recorridos largos, tomar pausas de hidratación y descanso

• Utilizar protector solar mayor a 50 spf

• No hacer actividad deportiva bajo los rayos del sol

🔵#METRÓPOLI | Se aproxima la canícula Se aproxima la temporada más calurosa del año: la canícula dará inicio el próximo domingo 3 de julio, el cual se prevé dure 40 días. | #DiarioDeChiapas https://t.co/umfUAbKKzn — Diario de Chiapas (@DiarioChiapas) June 28, 2022

El objetivo, es evitar a toda costa sufrir un golpe de calor, y la recomendación se extiende al cuidado con los niños y las mascotas.

LEER MÁS: Tren de Amtrak se descarrila en Missouri: fotos y videos