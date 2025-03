Canadá cortará la electricidad a Estados Unidos: ¿Qué significa esto?

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo este lunes que bloquearía las exportaciones de energía a Estados Unidos si el presidente estadounidense, Donald Trump, seguía adelante con sus planes de imponer un arancel del 25 por ciento a los productos canadienses. “Estoy atrás de absolutamente todo, y no quiero. Nosotros mantenemos las luces encendidas para 1,5 millones de hogares y fábricas en Nueva York, Michigan y Minnesota”, dijo Ford en entrevista con NBC. “Si [Trump] quiere destruir nuestra economía y nuestras familias, cortaré la electricidad que llega a Estados Unidos, y les aseguro que lo haremos”.

Trump anunció el lunes que los aranceles a Canadá, México y China entrarían en vigor este martes 4 de marzo.

Por lo que Ford anunció que “si quieren intentar aniquilar Ontario, haré todo lo posible, incluso cortarles la energía con una sonrisa en la cara”, prometió el primer ministro de Ontario. “Confían en nuestra energía, necesitan sentir el dolor. Quieren atacarnos con fuerza, pero nosotros les responderemos con el doble de fuerza”.

BREAKING: Ontario, Canada's Premier Doug Ford just threatened to cut US electricity to several American states if Trump's tariffs go into effect:

"If they want to try to annihilate Ontario, I will do anything , including cutting off their energy, with a smile on my face."

This… pic.twitter.com/41PkAZRcl8

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 3, 2025