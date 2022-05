Camille Vasquez la abogada de Johnny Depp: 5 datos importantes

Camille Vasquez es la abogada de Johnny Depp y lo representa en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

El caso de difamación, que comenzó el 11 de abril de 2022, ha llamado la atención y la controversia a nivel nacional. Depp presentó una demanda alegando que Heard lo difamó en un artículo de opinión, describiéndose a sí misma como una sobreviviente de violencia doméstica. Su equipo legal presentó una contrademanda, alegando que la afirmación de Depp de que su afirmación era un “engaño” la difamaba.

Esto es lo que necesita saber:

1. Vásquez ha llamado la atención por sus preguntas difíciles en el contrainterrogatorio

Camille Vasquez laughs at question about allegedly dating Johnny Depp https://t.co/GVFfmZ3fi8 — Stacey Innocent (@Dlmoodyfan77) May 18, 2022

Heard no afirmó específicamente que Depp abusó de ella en el artículo de opinión de The Washington Post que resultó en la demanda de 2019. Se llamó a sí misma una “figura pública que representa el abuso doméstico” y no nombró a Depp como abusador. Aún así, la demanda de Depp afirma que el artículo dañó su reputación y le hizo perder el trabajo.

Vásquez ha llamado la atención del público por su duro cuestionamiento a Heard, según CNN. En el contrainterrogatorio del martes 17 de mayo de 2022, Vásquez presionó a Heard sobre su afirmación de que las drogas y el alcohol convirtieron a Depp en un “monstruo” violento.

“¿Quién era el verdadero monstruo en esta relación, Sra. Heard?” preguntó Vásquez.

“Es la mitad de Johnny. No todo es de Johnny”, respondió Heard. “La otra mitad de él es maravillosa y hermosa y el hombre que amaba”.

2. Vásquez representa a Depp en un caso de difamación de $50 millones contra Heard

Depp, de 58 años, presentó una demanda contra su exesposa, Heard, de 36, en 2019, y Heard presentó una contrademanda contra Depp, diciendo que su afirmación de que las acusaciones eran un “engaño” la difamaba.

“Quiero asegurarme de que las mujeres que hablan sobre la violencia reciban más apoyo”, escribió Heard en el artículo. “Estamos eligiendo representantes que saben cuán profundamente nos preocupamos por estos temas. Podemos trabajar juntos para exigir cambios en las leyes, las reglas y las normas sociales, y corregir los desequilibrios que han dado forma a nuestras vidas”.

Una página de Instagram que apoya a Vasquez ha compartido una serie de videos del juicio y fotos de Vasquez. La página usa el hashtag “justiceforjohnnydepp”, a menudo usando corazones junto con el hashtag. Una foto mostraba a Depp y Vásquez sonriéndose el uno al otro.

“¡Se ven bien juntos!” comentó una persona, junto con emojis de fuego.

El juicio comenzó el 11 de abril de 2022 y se reanudó el 16 de mayo después de un receso programado de una semana.

3. Vásquez es asociado de Brown Rudnick y se especializa en demandas por difamación de demandantes

Vasquez tiene su sede en el Condado de Orange, California y trabaja como asociada en el Grupo de Práctica de Arbitraje y Litigios de Brown Rudnick, según su perfil. Antes de unirse a Brown Rudnick, trabajó para una firma nacional con sede en Los Ángeles, dice su perfil. Su especialidad es representar a demandantes en juicios por difamación como el caso de Depp.

“Su práctica actual se enfoca en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo”, dice su perfil. “Camille es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados. También tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos”.

Sus casos anteriores incluyen la representación exitosa de un cliente de alto perfil en dos casos de incumplimiento fiduciario. También ha brindado asesoramiento sobre estrategia de medios “durante períodos de alta presión” y ha desarrollado estrategias para ayudar a las personas a proteger su reputación, dice el perfil.

4. Vásquez asistió a la Facultad de Derecho de Southwestern y a la Universidad del Sur de California

El perfil de Vásquez en Brown Rudnick dice que se graduó de la Universidad del Sur de California con una licenciatura en 2006 y obtuvo su doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de Southwestern en 2010. Vásquez está admitida en el colegio de abogados de California, dice su perfil. Su perfil dice que ella también habla español.

Heard dijo en el estrado del juicio que no habría sobrevivido a menos que se divorciara de Depp, según la revista Time. Ella describió un presunto incidente de violencia doméstica, que dijo que ocurrió en su cumpleaños número 30. Fue entonces cuando decidió solicitar el divorcio, dijo Heard en el juicio.

“Sabía que tenía que dejarlo. Sabía que no sobreviviría si no lo hacía”, dijo.

Heard también describió los primeros días de su romance y dijo que Depp la hacía sentir especial.

“Sentí que este hombre me conocía y me veía como nadie más lo había hecho”, dijo Heard, según Time. “Me hizo sentir visto, me hizo sentir como un millón de dólares”.

5. Vásquez fue nombrado ‘One to Watch’ por Best Lawyers en 2021

Vásquez entró en la lista de “Ones to Watch” de Best Lawyers en litigio comercial en 2021, reconocimiento que conserva hoy, según la publicación.

Heard alegó en el juicio que su relación con Depp se volvió violenta cuando él comenzó a beber nuevamente. Ella describió un incidente en Australia que solo podía recordar en “destellos”, según Time. Ella dijo que había tomado pastillas para dormir y recordó que podía “sentir que se rompía un vidrio”, alegando que Depp le arrojó botellas. Ella dijo que se despertó al día siguiente para encontrar a Depp “sin un dedo”.

Depp alegó en su relato que Heard le había arrojado una botella de vodka y le cortó el dedo.

Escuchó además que temía que Depp lastimara a su hermana, Whitney Henriquez, y dijo que ella lo golpeó.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Estados Unidos levanta ciertas sanciones económicas contra Venezuela