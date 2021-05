Cameron Perrelli murió tras caer al vacío desde una azotea en New York

Cameron Perrelli era una colaborador de la firma de inversiones de Nueva York que cayó al vacío y falleció mientras asistía a una fiesta en una azotea del vecindario East Village.

Se cree que la caída de la mujer de 24 años de edad fue un accidente, pero ha llevado a los funcionarios a pedir que se repriman las fiestas en las azoteas. Según ABC 7, asistía a una fiesta en una azotea cuando murió.

“La trágica muerte de una mujer que se cayó de un techo durante una fiesta en el East Village el sábado es un doloroso recordatorio de que el Ayuntamiento y los administradores de propiedades no están dando un paso al frente cuando se trata de fiestas en las azoteas”, dijo el presidente del condado de Manhattan, Gale A. Brewer dijo, según The New York Post.

1. Cameron Perrelli se cayó entre dos edificios, pero su padre aseguró que su hijo no era una “arriesgada”

La tragedia ocurrió cuando Perrelli “intentaba trepar entre las avenidas 200 y 202”. alrededor de las 3:30 a.m. del sábado 22 de mayo de 2021, según el New York Post.

The Post agregó que ella no vivía en los edificios, sino que vivía en el lado este inferior. No se sospecha que la lanzaron desde lo alto.

Según el New York Daily News, se cree que Perrelli “perdió el equilibrio” cerca de una cornisa.

El Daily News informó que estaba en una fiesta de cumpleaños y la policía cree que “trató de cruzar al techo de un edificio adyacente” y se cayó al vacío.

“No es propio de ella tomara riesgos. Ella no es de las que se arriesgan. No lo entiendo”, dijo su padre, Louis Perrelli, al Daily News.

Su tío, Michael Perrelli, le dijo al Daily News que la familia recibió tres historias diferentes: “que ella estaba saltando de un edificio a otro, y escuchamos que caminaba sobre un respiradero de aire acondicionado, y luego alguien dijo que se resbaló”.

2. El tío de Perrelli la describió como un “ser hermoso en cuerpo y almas”

Michael Perrelli, el tío de Cameron, que vive en Connecticut, escribió una extensa publicación en Facebook sobre su vida y su muerte.

“Día triste hoy perdí un pedazo de mi corazón mi hermosa sobrina fue llevada por dios al cielo. Era tan hermosa de mente, cuerpo y alma”, escribió.

“Es tan difícil entender la razón de los dioses para llevarse a Cameron ya que ella tenía tanto que ofrecer al mundo. ¿Cómo [aceptamos] su pérdida sin enojo? Daría mi vida para devolverle la vida. Entonces le pregunto a Dios por qué y no tengo una respuesta. Es tan difícil encontrar la lógica en la pérdida de un hijo. Doy todas mis oraciones a mi hermano porque su bebé se ha ido. Sé que Dios tiene un propósito. Espero que el ángel que nos ha quitado brille para siempre y traiga fuerza a todos los que tuvo el placer de haber tenido la oportunidad de ser parte de su vida”.

Añadió: “Ella permanecerá para siempre en sus corazones y mentes. Sé que Cameron querría que todos nos mantuviéramos fuertes porque su determinación en la vida era ser y hacer lo mejor que pudiera en todo. Descansa en paz nuestro ángel, estarás para siempre en nuestros corazones”.

3. Perrelli trabajó como cliente asociada para una empresa de inversión

Perrelli trabajó como cliente asociado con Third Bridge Group Limited, según su página de LinkedIn. Anteriormente trabajó como analista para la misma empresa.

“Third Bridge se fundó con la convicción de que los conocimientos humanos impulsan decisiones de inversión inteligentes. Para tomar las decisiones de inversión correctas, nuestros clientes necesitan acceso a los expertos más relevantes y sus conocimientos”, escribió.

Antes de eso, trabajó como coordinadora de marketing para AMG Naturally en Fairfield, Connecticut, como asistente comunitaria para Union Properties of Gainesville y como tutora para Friends of Micanopy Library Tutoring.

Tenía un título en administración y gestión de empresas de la Universidad de Florida. También tenía una licenciatura en publicidad.

Su página de LinkedIn dice que era miembro de la hermandad de mujeres Delta Gamma y de la Sociedad de Publicidad de la Universidad de Florida.

La página de Facebook de Cameron estaba llena de fotos de ella con amigos. Su publicación más reciente se produjo en marzo de 2021, cuando compartió una foto con una amiga y escribió: “Suerte que te llame mi mejor amiga 🤍”.

Tenía una página de Instagram, pero era privada.

4. Otro miembro de la familia recordó a Cameron como “una princesa”

Otro tío, Steve Perrelli, también publicó un homenaje para Cameron.

“Mi corazón está roto, mi familia ha perdido un verdadero ángel hoy … mi sobrina Cameron …” escribió en Facebook.

“¡¡Te amo !! … eras/eres una estrella brillante que siempre apreciaré. Estoy perdido sin ti en mi vida … ¡¡siempre me has hecho sentir orgulloso de tus logros, RIP mi princesa !! ¡¡Te extrañaré más de lo que crees !!”

5. Funcionarios quieren tomar medidas en contra las fiestas en azoteas

Según ABC 7, ha habido otros informes de fiestas en azoteas que han provocado serios incidentes.

Se sabe que la gente “salta de techo en techo durante las reuniones”, informó la estación de televisión, y ahora algunos funcionarios quieren tomar medidas en contra de esto.

La concejal de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera, presentará dos proyectos de ley para abordar la situación. Ella le dijo a ABC 7:

Todos pensamos en la familia de la joven que perdió la vida el sábado por la mañana. Esta tragedia muestra cuán peligrosas se han vuelto las fiestas en la azotea abarrotadas o mal administradas, y con qué frecuencia tienen poca o ninguna protección de seguridad o monitoreo”, dijo Rivera. “Continuaremos aplicando mi legislación para asegurar las respuestas de la agencia para que estas situaciones mortales no vuelvan a ocurrir. Pero los propietarios son en última instancia responsables de garantizar que los espacios al aire libre sean accesibles de manera legal y segura, y que no se utilicen de manera incorrecta. Si toma la decisión de comprar un edificio, es responsable de la vida de sus residentes. Y estos propietarios no están a la altura de esa responsabilidad.

