Cambio de Hora 2021: ¿Se atrasa o adelanta la hora el 7 de noviembre?

El horario de verano para 2021 comenzó el pasado 14 de marzo y finaliza el domingo 7 de noviembre de 2021. A continuación, le indicamos cuándo debe retroceder el reloj para el cambio de hora de esta noche.

El horario de verano finaliza el domingo 7 de noviembre a las 2:00 AM, Hora Local





El horario de verano termina oficialmente a las 2:00 AM del domingo 7 de noviembre, por lo que puede cambiar sus relojes en ese momento o simplemente retrasarlos una hora antes de irse a la cama el sábado por la noche. La frase que le ayudará a recordar es “saltar hacia adelante, retroceder”, ya que a su vez, sus relojes se adelantan una hora en la primavera y se atrasan una hora en el otoño.

Si está preocupado por su teléfono celular y cualquier posible alarma de despertador para el domingo por la mañana, no se debe preocupar; si un teléfono celular está conectado a WiFi o con datos móviles, cambiará automáticamente a las 2:00 AM, Hora Local.

De acuerdo con Android Central, “usted no debería de tener que hacer nada”.

“Tenemos buenas noticias aquí. ¡No debería tener que hacer nada! A menos que ingrese a la configuración de su teléfono y cambie la hora de red automática (en cuyo caso ya sabe qué hacer), no tendrá que hacer nada. Su teléfono Android verificará automaticamente la red para la fecha y hora correctas, y se encenderá por sí solo durante la noche, cambiando la hora del sistema para que cosas como calendarios y alarmas sigan siendo correctas”, dice el sitio web de Android Central.

Si le preocupa que su teléfono se apague, no debe sentir ningún tipo de preocupación. Android Central también dice que su teléfono “se ajusta al horario de verano una vez que se enciende y se vuelve a conectar a su red celular”.

Solo cambia si vive en un estado que respeta el horario de verano





La mayoría de los estados de EE. UU observan el horario de verano, pero si vive en Hawái o Arizona, está libre de cumplirlo. Según TIME, Arizona dejó de observar el horario de verano en 1968, aunque la Nación Navajo sí observa el horario de verano porque está en Arizona, pero también en Utah y Nuevo México, que sí observan el horario de verano, por lo que la Nación Navajo ha optado por cambiar sus relojes junto con esos estados.

Hawái dejó de asumir el horario de verano en 1967 porque es tan pequeño y está tan cerca del ecuador que su amanecer y atardecer son básicamente los mismos durante todo el año, por lo que realmente no tiene sentido asumir el horario de verano.

Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. tampoco asumen el horario de verano. De hecho, solo se observa principalmente en los Estados Unidos, Europa y en algunas partes de Australia. Y eso puede estar cambiando pronto.

Más estados están buscando seguir los pasos de Arizona y Hawái. De acuerdo con USA Today, en los últimos cuatro años, 19 estados han promulgado leyes para asumir el horario de verano durante todo el año y no cambiar sus relojes en lo absoluto. Los estados incluyen: Alabama, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Maine, Minnesota, Mississippi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming.

Pero cambiar, requeriría un cambio en la Ley Federal, por lo que por ahora, la mayoría de los estados tienen que cambiar sus relojes dos veces al año.

Las fechas para el cambio de hora de verano en los próximos años son las siguientes:

En 2022, comienza el 13 de marzo y finaliza el 6 de noviembre.

En 2023, comienza el 12 de marzo y finaliza el 5 de noviembre.

En 2024, comienza el 10 de marzo y finaliza el 3 de noviembre.

