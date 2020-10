La frase “cambiar mi voto” es tendencia en Google según Trump. Puedes cambiar tu voto?

“Cambiar mi voto” es tendencia en Google luego del segundo debate presidencial entre el presidente y Joe Biden, dijo Donald Trump en Twitter.

El presidente tuiteó la mañana del 27 de octubre: “¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO? es fuerte tendencia (Google) inmediatamente después del segundo debate. Esto se refiere a cambiarlo a mí. La respuesta en la mayoría de los estados es SÍ. Ve hazlo. ¡La elección más importante de tu vida!”

La misma mañana del tuit de Trump, CNN informó que más de 60 millones de personas ya habían votado en las elecciones presidenciales 2020, una semana antes del día de las elecciones. La red informó que Texas lideró el camino en la votación previa al día de las elecciones con 7.3 millones de votos emitidos. Al estado Lone Star le sigue California, que al momento de escribir este artículo había registrado 6.9 millones de votos.

El 2 de noviembre de 2016, seis días antes del día de las elecciones, Trump tuiteó algo similar, diciendo: “Puedes cambiar tu voto en seis estados. Entonces, ahora que ves que Hillary es un gran error, ¡cambia tu voto para QUÉ AMÉRICA VUELVA A SER GRANDE OTRA VEZ!”

Las búsquedas de “Cambiar mi voto” y “¿Puedo cambiar mi voto?” incrementaron el 27 de octubre

Según Google Trends, las frases “¿Puedo cambiar mi voto?” y “Cambiar mi voto” incrementaron el 27 de octubre, la mañana del tuit del presidente.

“¿Puedo cambiar mi voto?” ha sido más frecuente en Pensilvania, Delaware, Florida, Idaho y Minnesota durante los últimos siete días. De esos cinco estados, solo dos, Pensilvania y Florida, se consideran estados indecisos, según The New York Times. “Cambiar mi voto” es más frecuente en Pensilvania, Delaware, Connecticut, Wyoming e Idaho. De esos estados, solo Pensilvania se considera un estado de transición.

Ninguno de los estados que han estado buscando “¿Puedo cambiar mi voto?” se consideran estados indecisos

Entre el debate del 22 de octubre y el 24 de octubre, las búsquedas del término aumentaron un 75%. Durante ese período de tiempo, las búsquedas fueron más frecuentes en Hawai, New Hampshire, Nuevo México, Nebraska y Arkansas. Ninguno de esos estados generalmente se considera un estado indeciso.

Se considera que los estados indecisos para 2020 son Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Un hilo sobre 4Chan titulado “HowDoIChangeMyVote” se inició la noche del debate

En la noche del debate, se inició un hilo en el polémico foro 4Chan titulado “#HowdoIChangeMyVote”. El usuario anónimo escribió: “Oh, oh chicos, voté temprano y necesito cambiarlo a Trump. Qué debo hacer.” El hashtag utilizado en el título del hilo imitó una tendencia en Twitter. La plataforma utiliza los hashtags para clasificar los tuits.

Según un estudio de la Universidad de Cornell de 2017, “las comunidades de extrema derecha dentro de 4chan y Reddit pueden tener un nivel sorprendente de influencia en Twitter, lo que proporciona evidencia de que las comunidades ‘marginales’ a menudo tienen éxito en difundir noticias alternativas en las redes sociales principales y en la web en general”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com