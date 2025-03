La Cámara censura a demócrata tras interrumpir discurso de Trump

El jueves, la Cámara de Representantes votó a favor de censurar a Al Green por interrumpir el discurso de Trump el martes de 4 de marzo. Hasta algunos demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de condenar al representante demócrata de Texas.

La Cámara de Representantes votó 224 a 198, y 10 demócratas votaron a favor de la censura, que acusa a Green de una “violación de la conducta adecuada”.

Mientras Trump afirmaba que su amplia victoria electoral le otorgaba un mandato que “no se había visto en muchas décadas”, el representante Al Green (demócrata de Texas) se puso de pie y gritó: “¡No tienes mandato para recortar Medicaid!” y “¡No tienes mandato!”. A pesar que le llamaron la atención, Green continuó protestando mientras Trump intentaba continuar con su discurso.

Todos los demócratas de la Cámara de Representantes, menos 12, votaron en contra de censurar a Green por interrumpir el discurso del presidente Donald Trump. Diez demócratas votaron con los republicanos para reprender a Green, mientras que dos, incluido el propio legislador de Texas, votaron “presente”.

En un discurso pronunciado en la Cámara de Representantes antes de la votación, Green indicó que no se arrepentía de su manifestación. “Escuché al orador cuando dijo que debía dejar de hacerlo”, dijo Green. “No lo hice, y no lo hice con intención. No lo hice por un arrebato de emoción”.

Antes de ser censurado, Green publicó en sus redes sociales: “Anoche defendí a quienes necesitan Medicaid, Medicare y Seguridad Social”, escribió en X. “Los demócratas nunca abandonarán la lucha para garantizar que todos los estadounidenses tengan una vida segura, saludable y económicamente segura”.

Last night I stood up for those who need Medicaid, Medicare, and Social Security. Democrats will never abandon the fight to make sure every American has a safe, healthy, and financially secure life. #ISaidWhatISaid pic.twitter.com/xbKArzeLp1

— Congressman Al Green (@RepAlGreen) March 6, 2025