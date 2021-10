Reportan caída global de Snapchat: la red social no funciona

¿Snapchat está caído? En la mañana del 13 de octubre de 2021 se reportaron cortes en todo el país.

Esto ocurre inmediatamente después de una interrupción importante que involucró a Facebook y otros servicios inalámbricos, aunque no hay indicios de que estén relacionados. Down Detector es un sitio que rastrea las interrupciones de las redes sociales en todo el mundo. El 13 de octubre de 2021, a las 9:00 a.m. EST, el sitio informó: “Los informes de los usuarios indican problemas en Snapchat”.

El equipo de soporte de Snapchat confirmó los problemas, escribiendo en Twitter: “Somos conscientes de que algunos usuarios de Snapchat están teniendo problemas para usar la aplicación en este momento. ¡Espera! ¡Lo estamos investigando!”

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now – hang tight, we’re looking into it! — Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021

Algunas personas se sintieron aliviadas al darse cuenta de que Snapchat no funcionaba y que sus mensajes no estaban simplemente siendo ignorados. Mucha gente puede identificarse con eso, ¿verdad? Otro usuario de Twitter tuvo el mismo pensamiento y escribió: “Gracias a Dios, lo que está caído es Snapchat, pensé que no le agradaba #snapchatdown”.

At least snapchat is down… was starting to think she was just ignoring me #snapchatdown pic.twitter.com/HLIrJHRrB0 — Muhammad Maaz Khan (@MuhammadMaazKha) October 13, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Hubo un aumento de informes acerca de que Snapchat no funciona en las horas de la mañana

El gráfico del Detector de caídas muestra un aumento en los informes de que Snapchat está caído en las horas de la mañana. Este autor no pudo enviar instantáneas alrededor de las 7:30 a.m., hora central de los Estados Unidos.

El sitio también informó problemas con Snapchat el 11 de octubre y el 12 de octubre de 2021. Los problemas más comunes fueron aplicaciones (46%), uso compartido (28%) y conexión al servidor (24%).

La última vez que Snapchat Support informó problemas en Twitter fue el 2 de agosto. “Durante los últimos días, algunos usuarios han tenido problemas para acceder a Snapchat y han experimentado fallas cuando abren la aplicación”, informó la plataforma en ese momento.

La gente publicó memes y quejas en Twitter sobre la caída de Snapchat

When I realise it’s not my Wifi but that Snapchat is down again #snapchatdown pic.twitter.com/zvehge2EIZ — xo (@drainprincessx) October 13, 2021

Cada vez que una de las principales plataformas de redes sociales se bloquea, la gente recurre a otra para quejarse y crear memes. Así fue con esta interrupción de Snapchat. La gente publicó memes, quejas y bromas en Twitter.

Esta persona bromeó, “todos los que vienen a Twitter después de encender y apagar su wifi 9 veces causan que Snapchat se caiga”. El hashtag #snapchatdown fue tendencia en Twitter.

everyone coming to Twitter after turning their wifi on and off 9 times cause snapchat down .#snapchatdown pic.twitter.com/ouHuA0pxyI — Shweetzy_010 (@shweetzy_010) October 13, 2021

Mucha gente se estaba volviendo loca porque sus mensajes de Snapchat no se transmitían.

Me trying to send messages on Snapchat not realising it’s down pic.twitter.com/jMoQHGqe9z — Shants (@TheOneShants) October 13, 2021

Algunos se burlaron de las personas que acudieron a Twitter para averiguar si Snapchat estaba realmente caído.

Algunas personas pensaron que su Wifi no funcionaba. “Me pregunto por qué mi WiFi no funciona, pero luego llegué a Twitter y me di cuenta de que Woozy face #snapchatdown #snapchat”, escribió una persona en Twitter.

Me wondering why my WiFi won’t work but then coming to Twitter and realizing 🥴 #snapchatdown #snapchat pic.twitter.com/iPtdDUcsvP — 215markk (@215markk) October 13, 2021

Por supuesto, Squid Game apareció en algunos de los memes en Twitter.

Snapchat also goes down and Twitter remains undefeated. pic.twitter.com/VogPCnCdiv — Choir Master🇬🇭🇳🇬👽 (@gyae_me) October 13, 2021

Otra persona bromeó: “El pasante de Snapchat está tratando de averiguar qué desenchufó para poder cargar su teléfono #snapchatdown”.

The intern at snapchat trying figure out what he unplugged so he could charge his phone #snapchatdown pic.twitter.com/frRe6HFAOH — Hemant Goyal (@freaky_boy1947) October 13, 2021

“YO PENSANDO QUE ES SOLO MI SNAP SE DAÑÓ PERO VENGO EN TWITTER PARA VER QUE TODOS LOS MÁS ESTÁN ABAJO TAMBIÉN #snapchat #snapchatdown”, escribió un usuario de Twitter.

ME THINKING ITS JUST MY SNAP BROKEN BUT COMING ON TWITTER TO SEE EVERYONE ELSES IS DOWN 2 #snapchat #snapchatdown pic.twitter.com/SeS4Ih0FKt — 111kish (@111kish) October 13, 2021

“Snapchat está caído, ¿cómo se supone que voy a contar mi historia privada, que está llena de gente a la que no le importa cómo va mi día?”, Reflexionó una mujer en Twitter.

snapchat’s down, how am i meant to tell my private story which is full of people who dont care about how my day is going 😔 pic.twitter.com/mgbQUno87i — 🧍🏾‍♀️ (@jamilaxax) October 13, 2021

Sí, todos migraron a Twitter.

snapchat users coming to twitter to confirm if snapchat is really down pic.twitter.com/I267gGrak7 — tubs•🇬🇭 (@teletubby__) October 13, 2021

